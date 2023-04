Komoly változásokat hoz a húsvéti hétvége: ez mind máshogy lesz, mint a megszokott

A patikák, posták, élelmiszerüzletek nyitvatartása is módosul, ahogy a parkolási rend is. Más lesz a buszok, a vonatok, a hév és a fővárosi buszok menetrendje is. Összegyűjtöttünk minden fontos információt a húsvéti hosszú hétvége változásaival kapcsolatban.

Ezekre kell felkészülni a húsvéti hétvégén. Fotó: Pixabay

Így lesznek nyitva az üzletek

6-án csütörtökön még bevásárolhatunk, de április 7-én, pénteken már nem lesznek nyitva az üzletek, a plázák, a bevásárlóközpontok, a hiper- és szupermarketek és az üzletláncok sem. Szombaton, vagyis április 8-án azonban újra kinyitnak, normál nyitvatartás szerint. Másnap, vagyis húsvétvasárnap azonban újra bezárnak és legközelebb csak április 11-én kedden lehet újra boltba menni. Ez idő alatt, ha valakinek sürgősen szüksége lenne valamire, az alábbi kereskedelmi egységeket tudja felkeresni:

benzinkutak és az ott működő üzletek;

virágboltok;

újságosok;

édességboltok;

non-stop üzemelő, éjjel-nappali boltok;

trafikok, ha a tulajdonos vagy a családtagja dolgozik benne;

valamint vendéglátó- és szórakozóhelyek.

Így lesznek nyitva a gyógyszertárak húsvétkor

Április 7-én, nagypénteken, április 9-én, húsvétvasárnap és április 10-én, húsvéthétfőn kizárólag a 0-24 órás nyitva tartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és készenlétet ellátó gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást – közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI). Április 8-án, nagyszombaton általában 12 óráig tartanak nyitva, zárás után pedig ügyeleti vagy készenléti szolgálat érhető el. Ezek listája itt található.

Így változik a közlekedés a húsvéti hétvégén

A MÁV-START járatai április 7-én a szombati, 8-án és 9-én az ünnepnapi, 10-én a vasárnapi, 11-én már a munkanapi menetrend szerint közlekednek-hívja fel a figyelmet a közlekedési vállalat. A Volánbusz járatainak közlekedési rendje is módosul a tavaszi szünet és a húsvéti ünnepek idején. Április 6-án a hét utolsó tanítási szünetes munkanapján, 7-én a munkaszüneti napokon, 8-án a szabadnapokon, 9-én a munkaszüneti napokon, 10-én, húsvéthétfőn a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint indulnak az autóbuszok. A további részletek itt érhetők el, a Volánbusz pénztárainak húsvéti nyitvatartása pedig itt olvasható. A MÁV-HÉV menetrendje is változik. Április 7-étől 10-éig a HÉV-vonalakon a munkaszüneti napi menetrend lesz érvényben. A BKK menetrendje is hasonlóképp alakul. Április 7-én, pénteken az iskolaszünetben érvényes, pénteki munkanapi menetrend lesz érvényben. 8-án, szombaton a szombati napokon érvényes menetrend, 9-én és 10-én pedig a munkaszüneti (vasárnap) és ünnepnapokon érvényes menetrend lesz érvényben.