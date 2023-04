Hős pitbull mentett meg egy gyereket a mérges kígyótól

Egy Hurley nevű pitbull kutyát szőrös hősként tartanak számon, miután életét kockáztatva megmentette egy kisfiú életét egy mérges kígyótól. A sztorit egy nő posztolta a Facebookon, elmondása szerint testvére kutyája a texasi Highland Village-ben saját biztonságával nem törődve mentette meg a fiút életét.

Fotó: Illusztráció - Pixabay

A bátyám este 10 óra körül a szomszédságunkban lévő mezőn sétáltatta pitbull labrador keverékét, Hurley-t. Azért sétáltatja ilyenkor, hogy el tudja engedni a pórázról, hogy azt csinálhassa, amit szeret, felfedezze a szagokat. Hallotta, hogy egy gyerek sikoltozik, és mielőtt a bátyám észbe kapott volna, Hurley máris a sikoly után eredt

- írta a nő, aki hozzátette:

A bátyám szorosan a nyomában volt, így látta, ahogy Hurley elkap egy rézfejű kígyót a kisfiú mellől és elhajítja. Később kiderült, hogy meg is ölte. A kisfiú az édesanyja járművéhez rohant, és olyan gyorsan eltűnt, hogy a bátyám nem tudott semmilyen információt megtudni róla.

A nő még azt is elmondta, hogy testvére ezután hívta az állatvédőket, és a rendőrség is megjelent, hogy ellenőrizze a helyszínt, és megnézze Hurley-t, hogy nem marták-e meg.

A hős kutyus kórházban töltötte az éjszakát Fotó: Love What Matters - Facebook

Kiderült, hogy a hős kutyusnak két szúrt sebe is lett, vérzett és feldagadt a nyaka is. Állatkórházba szállították, ahol egy éjszakát töltött és folyamatosan figyelték az állapotát. Szerencsére másnap reggel már haza is engedték és idővel egyre jobban gyógyult - számolt be róla a Daily Star.