Brutális fordulatot vesz az időjárás – vegyen esőkabátot és tegyen a zsebébe naptejet

A csütörtöki hidegfront egy mediterrán ciklont hozott létre az országban és ez a ciklon határozza meg a pénteki és a hétvégi időjárást is. Pénteken délnyugat felől indul a mediterrán ciklon, így már a reggeli óráktól egyre többfelé várható kiadós eső, zápor, akár zivatarok is, dörgés, villámlás is lehetséges. Késő délután délen, délnyugaton szakadozik fel átmenetileg a felhőzet, az ország többi részén további eső várható.

Esőre és napsütésre egyszerre számíthatunk Fotó: Shutterstock

Szombaton délelőtt egy kis csapadékszünet, de nem mindenhol mert a Dunántúlon délelőtt további záporeső várható. A déli óráktól berobban a a légkör, nagyon sok gomolyfelhő képződik, záporok zivatarok alakulnak ki, tehát nyárias jellegű csapadék alakul ki, záporok.

Vasárnapra az ország északkeleti felén már napos idő alakul ki, viszont a Dunántúl déli felén erősen felhős borult lesz az idő és további szórványos esők várhatóak.

10-17 fok között alakul egész hétvégén az időjárás, mindig keleten lesz a melegebb, nyugaton lesz zártabb a felhőzet, ott lesz hűvösebb

– mondta el Krausz Miklós meteorológus, a köpönyeg.hu munkatársa.