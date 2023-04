"Gyerekeket fosztott meg az apjuktól" - egy egész falu gyászolja a családapát, akit gyerekkori barátja gyilkolt meg

Valóságos rémálom vált valóra a csendes, takaros, nyugodt nógrádi településen, Bujákon kedden délután. A család és a rendőrség a helyi, eltűntként keresett családapa holttestére bukkant egy temető melletti gödörben. Hamarosan kiderült: B. Péter vélhetően már vasárnap óta halott volt.

A férfi teste ebben a gödörben feküdt, gyilkosa még gallyakat is helyezett a tetejére - Fotó: Hüvösi Csaba / Nool

Barátja feleségét akarta a gyilkos

Hamar kiderült az is, hogy a férfit meggyilkolták, ugyanis Péter testén több szúrt sérülést találtak, emellett valaki egy ásóval is fejbe verte, a gödröt pedig gallyakkal és különféle gazzal fedte el. Hamarosan a legborzalmasabb dologra is fény derült: a gyanú ugyanis Péter gyermekkori barátjára terelődött, aki az elsődleges információk szerint először elcsalta Petit a helyi temető mellé, majd ott kegyetlenül végzett vele, végül pedig elásta.

A helyiek azt pletykálják, hogy a gyilkos döbbenetes okok miatt végezhetett barátjával: a férfi ugyanis Péter feleségét akarta megszerezni magának, barátját pedig el akarta tüntetni. Többen azt mesélték, hogy a férfi korábban már megpróbálta elcsábítani a nőt, aki viszont nemet mondott neki.

Kikoruk óta barátok voltak

Hallottuk, hogy korábban már próbálta rábeszélni a nőt egy viszonyra, de ő nemet mondott, szerette Petit. De azt, ami történt, el sem hiszem. Mi azt hittük, hogy törődik a családjával és szereti őket, rémálmainkban sem gondoltuk volna, hogy ilyenre vetemedik, főleg egy jó barátja ellen. Petivel kisiskolás koruk óta barátok voltak

– ingatta a fejét Péter még mindig sokkos állapotban lévő ismerőse. A helyiek nem tudták, hogy mit forgat a fejében az ámokfutó gyilkos, ők kívülállóként annyit láttak, hogy a férfi törődik a családjával, dolgozik és szereti a feleségét.

Azonban ördögi tettét már korábban kitervelhette, mivel állítólag április 23-án szánt szándékkal csalta Pétert a temetőhöz:

Azt mesélték, hogy segítséget kért Petitől, aki persze rögtön rohant a barátjához, aki erre megölte. Ő már csak ilyen volt: ha egy szerette vagy barátja segítséget kért, azonnal, kérdés nélkül rohant. Soha nem hittük volna, hogy ez lesz a veszte

- tette hozzá.

Mindkét család sokkot kapott

Az eset után mind a két család összetört. A gyilkos felesége éppen várandós:

- Szegény, most is babát vár, bele sem merek gondolni, ő mit érezhet. Hiszen ő is és Peti felesége is több kisgyerekkel maradt egyedül. Peti legkisebb gyereke alig múlt két éves – tette hozzá az ismerős. Miután elkapták, a gyilkos végül mindent bevallott a zsaruknak, mi több, ő maga mutatta meg, hol hantolta el barátját.

A helyiek azóta is döbbenten állnak a történtek előtt, szeretnék, ha gyilkosa legalább annyira szenvedne, mint Péter és családja:

A börtönt túl kegyesnek érezzük neki. Kisgyerekeket fosztott meg az apukájuktól, egy feleséget a férjétől. Nincs olyan büntetés, ami méltó lenne ehhez

- szögezték le a tettesről.

Letartóztatását indítványozták, erről a bíróság pénteken délelőtt fog dönteni.