Ezért kapott pénzt Ferenc pápától a magyar férfi

Ferenc pápával díszített autóval járja az országot Kövesi Csaba roma vállalkozó. A férfi 20 évvel ezelőtt a csatkai templomba vitt egy nagy feszületet, amit azóta a cigányok áldott keresztjének nevez. Most Ferenc pápa látogatásának alkalmából azt is körbeviszi hazánk területén. A mélyen vallásos férfi büszke rá, hogy a kegytárgyat Ferenc pápa többször megáldotta. Természetesnek tartja, hogy a jelenlegi egyházfő magyarországi apostoli útját végigkíséri.

Kövesi Csaba büszke a Ferenc pápa képével díszített autóra





Pénteken igyekszünk minél közelebb jutni a Sándor-palotához, szombaton pedig a Rózsák terei templomhoz, ahol a Szentatya az elesettekkel találkozik. Vasárnap a Kossuth téri szentmisére zarándokolunk. Szeretnénk a pápától áldást kapni!

- mondta Kövesi Csaba.

A pápa képeivel díszített autóját egyébként a hétköznapokon is használja magáncélra, de most a zarándoklat a legfontosabb a férfi számára. A férfi többször is találkozott Ferenc pápával.

- Mikor évekkel ezelőtt Rómában jártunk audiencián a Szentatyánál, megmutattuk neki azt a plakettet, amin a csatkai kegyhely felújítási tervezete látható.

Persze megtetszett neki. És ennek hangot is adott. Székely János püspök atya, a magyarországi cigány-pasztoráció vezetője kísért bennünket, ő tolmácsolt nekünk. Ferenc pápa kivett a zsebéből egy eurót, feldobta, és elfordult oldalra, mintha zsebre tenné. Aztán elmosolyodott, megáldotta az érmét, és közölte, hogy ezzel a pénzzel jelképesen támogatja a célt

! - emlékezett vissza a vállalkozó. A férfi az érmét ma is büszkén őrzi.

- Szóltunk Székely püspök úrnak, hogy jó lenne, ha a Szentatyától egy aláírást is kapnánk, mert szeretnénk az egy euróst bekereteztetni, és tudjuk, hogy az autogram nélkül sokan nem hinnék el, hogy az érme valóban az egyházfő adománya. Ferenc pápa elmosolyodott, és kért egy tollat – idézte fel a történteket Csaba. A pénzt egyelőre ereklyeként őrzi magánál, de a kegyhely sikeres felújítása után Csatkán szeretné majd kiállítani.

A roma vállalkozó ereklyeként őrzi az egyházfőtől kapott érmét



- A feleségemmel. Ágnessel és a három gyermekemmel együtt tiszta szívből szeretjük a Szentatyát. A hitvesemre annyira nagy hatással volt, hogy a találkozás alkalmával a pápának megfogadta, hogy attól kezdve minden karácsonykor, a szombathelyi székesegyház előtt 500 rászoruló számára ételt fog készíteni. A pápa erre azt mondta, büszke rá, hogy köztünk lehet, és biztatott bennünket, hogy a szegényeket segítsük.