"Ez a hatalommal való visszaélés" - Soros-ügyész próbálja megvádolni Donald Trumpot

Alvin Bragg a demokrata párt támogatásával került az ügyészi székbe 2021-ben. A Magyar Nemzet azt írta: kampányát Soros György fia, Jonathan Soros és annak felesége, Jennifer Allan Soros is támogatta, fejenként tíz-tízezer dollárral, pedig ők korábban pénzügyileg nem avatkoztak bele kerületi ügyészi versenyekbe.

Donald Trump

Az ügyész indítványát a múlt csütörtökön jóváhagyta a 23 tagú vádesküdtszék is. A volt elnök ugyan mindenben együttműködik a hatóságokkal, de közösségi oldalán jelezte, jogtalannak tartja az eljárást, Bragget pedig Soros emberének tartja.

„Egyértelműen úgy gondoljuk, hogy ez politikai ügy. Szerintem mindkét oldal tudja, hogy ez a hatalommal való visszaélés” – jelentette ki a volt elnök ügyvédje, és hangsúlyozta, Trump a végsőkig küzdeni fog igazáért.

Nem a jogállamiság, de nem is a biztonság a céljuk – írta nemrég a Fox News arról a manhattani kerületi ügyészről, Alvin Braggről, akinek a vizsgálata nyomán emeltek vádat a múlt héten Donald Trump volt amerikai elnök ellen.

A Fox News szerint Alvin Bragg stratégiája a „bűnözés elleni küzdelemben” az, hogy egyszerűen egyáltalán nem harcol ellene. Az ügyészek fiatalabb, „woke” generációjához tartozik, akik a mai jogi egyetemek új igazságszolgáltatási filozófiájának köszönhetően nem hisznek a bebörtönzésben vagy a készpénzes óvadékban. Az ő irányvonaluk a liberalizáció. Rekordszámú rendőr hagyja el hivatását más állásért, vagy vonul korai nyugdíjba azért, mert demoralizálja őket, ha a bűnözőket indokolatlanul enyhe vádakkal vagy lerövidített büntetéssel sújtják. Nem meglepő, hogy miután a rendőröket egyre gyakrabban rasszistának nevezik, a toborzás sosem látott mélyponton van.

Bragg kampányában ígéreteket tett a hivatala kultúrájának megváltoztatására, és más progresszív ügyészekkel szövetkezett, amelyek célja a készpénzes óvadék megszüntetése.

Nem sokkal hivatalba lépése után nyilvános feljegyzést tett közzé, amelyben megígérte, hogy a kerületi ügyész a továbbiakban nem fog vádat emelni néhány kisebb vétség elkövetése miatt – írja az AP hírügynökség.

Soros György magyar származású amerikai üzletember hatalmas összegeket költött arra, hogy az Alvin Bragg legyen a manhattani kerületi ügyész.

Soros egymillió dollárral finanszírozta azt a Color of Change nevű civil szervezetet, amely a Fox News szerint jelentősen befolyásolta 2021-es kerületi ügyészi választás kimenetelét, amelyen a balliberális Demokrata Párt színeiben induló Alvin Bragg legyőzte jobboldali, republikánus párti ellenfelét. Soros György fia, Jonathan Soros és annak felesége, Jennifer Allan Soros is támogatta pénzzel Bragg kampányát, fejenként tíz-tízezer dollárral. Az amerikai hírtelevízió szerint a házaspár korábban nem igen tett ilyet, pénzügyileg nem avatkoztak bele kerületi ügyészi versenyekbe.

A Fox News felidézi: Soros György viszont több radikális baloldali ügyészjelölt kampányát is támogatta az elmúlt években, ezektől az ügyészektől azt várja, hogy a saját szája íze szerint alakítsák át az amerikai igazságszolgáltatási rendszert.

A Daily Mail brit lap kevésbé visszafogottan fogalmaz: Soros „választásokat vásárolt meg”, amelyek ahhoz vezettek, hogy a baloldali nézeteit támogató emberek kerültek ügyészi pozícióba. Matt Palumbo, a Sorosról és hálózatáról írt könyv szerzője szerint a milliárdos legalább negyvenmillió dollárt költött erre a célra, amiből összesen 75 Soros által jelölt progresszív ügyészt választottak meg Amerika-szerte. Ezek az ügyészek nem emelnek vádat a kevésbé súlyos bűnöket elkövető, például tolvajlás miatt elfogott bűnözők ellen, hozzájárulva ahhoz, hogy ezekben a városokban tomboljon a bűnözés. A szintén Soros által támogatott Kim Foxx chicagói kerületi ügyész megválasztása óta követték el például a legtöbb gyilkosságot a nagyvárosban 1994 óta. Larry Krasner felügyelete alatt pedig megnőtt a droghasználók és az erőszakos bűncselekmények száma Philadelphiában – írja a Daily Mail.

Soros György magyar származású amerikai üzletember hatalmas összegeket költött arra, hogy az az Alvin Bragg legyen a manhattani kerületi ügyész, akinek a vezérletével precedenst teremtve vádat emeltek egy egykori amerikai elnök, nevezetesen Donald Trump ellen – emlékeztet a Fox News a vádemelés kapcsán.

Soros egymillió dollárral finanszírozta azt a Color of Change nevű civil szervezetet, amely a Fox News szerint jelentősen befolyásolta 2021-es kerületi ügyészi választás kimenetelét, amelyen a balliberális Demokrata Párt színeiben induló Alvin Bragg legyőzte jobboldali, republikánus párti ellenfelét. Soros György fia, Jonathan Soros és annak felesége, Jennifer Allan Soros is támogatta pénzzel Bragg kampányát, fejenként tíz-tízezer dollárral. Az amerikai hírtelevízió szerint a házaspár korábban nem igen tett ilyet, pénzügyileg nem avatkoztak bele kerületi ügyészi versenyekbe.

Egyértelműen politikai boszorkányüldözésnek tekintik a bírósági ügyet Trump hívei is – a volt elnök továbbra is a legnépszerűbb a republikánus elnökjelöltségre pályázók között. A párt vezetői ugyanakkor azt kérték, a támogatóktól, hogy akárhogyan is alakuljon a bírósági ügy, a demonstrációk maradjanak békés keretek közt.

A demokrata politikusok – beleértve Joe Biden elnököt is – nem kommentálják a Trump elleni eljárást. Bár nyilvánvaló – egy esetleges ítélettől azt várják, hogy csökken majd Donald Trump esélye a visszatérésre az elnöki székbe.

Trump szerint a bíró személye és a helyszín sem megfelelő

Trump kedden közösségi média platformján, a Truth Soicalon úgy fogalmazott, szerinte a manhattani „igazságtalan helyszín, nem a legalkalmasabb a vád alá helyezésére, ezért azt javasolta, hogy az ügyet helyezzék át a közeli Staten Islandre – számolt be a Fox News.

„Nagyon igazságtalan helyszín, olyan területekkel, ahol a lakosság egy százaléka szavazott a republikánusokra. Ezt az ügyet a közeli Staten Islandre kéne áthelyezni – fair és biztonságos helyszín lenne a tárgyaláshoz” – írta az Egyesült Államok korábbi elnöke, aki a kijelölt bíró személyével sincs megelégedve. - Ráadásul a bíró és családja közismerten Trump-gyűlölő. Katasztrofális volt egy korábbi Trump-ügyben. Mindent elutasított, borzalmas utasításokat adott az esküdtszéknek, és lehetetlen volt vele együttműködni a boszorkányüldözési per során” – fejtette ki Trump.

Hozzátette: az említett Juan Merchan bíró lánya is demokrata. Korábban Kamala Harris amerikai alelnöknek dolgozott, illetve a Biden–Harris-kampányban jelenleg is ténykedik.

Órákkal a meghallgatás előtt összecsaptak a tüntetők

Nem sokat kellett várni az első összecsapásra a manhattani bíróság épülete előtt gyülekező tömegben. A Fox News beszámolója szerint egy maroknyi Trump-párti és Trump-ellenes tüntető dulakodott egymással.

A kaotikus jelenetről készült fotók alapján az egyik Trump-szimpatizáns megragadott egy nagy transzparenst, amelyen a „Trump folyamatosan hazudik” felirat volt olvasható. A nő elesett, és ráfeküdt a transzparensre. Ezt követően a volt elnök letartóztatását követelő pólókat viselő tüntetők elkezdtek dulakodni vele.

Vezető amerikai republikánusok határozottan elítélték a Donald Trump volt elnök elleni vádemelést.

A New York-i kerületi ügyész, Alvin Bragg vizsgálata nyomán a vádesküdtszék csütörtökön szavazta meg az amerikai politika történetében példátlan vádemelést.

Kevin McCarthy, a képviselőház republikánus elnöke a manhattani államügyészt bírálva azt mondta, hogy a vádemeléssel helyrehozhatatlan károkat okoz az országnak, és beavatkozik az elnökválasztásba. McCarthy Twitter-üzenetében azt írta, hogy Alvin Bragg demokrata párti államügyész a hatalmával visszaélve használja az igazságszolgáltatást fegyverként Trump ellen.

„Az amerikai nép nem fogja eltűrni ezt az igazságtalanságot, és a képviselőház felelősségre fogja vonni Alvin Bragget a hatalommal való példátlan visszaélésért” – írta.

Ron DeSantis, Florida republikánus kormányzója, aki Trump potenciális kihívója lehet az elnökjelöltségért, szintén azt hangsúlyozta a Twitteren, hogy fegyverként használják az igazságszolgáltatást egy „politikai ügy” előmozdítására.

„Ez Amerika-ellenes” – írta, és jelezte, hogy Florida nem fog segíteni, ha az államban élő Trump kiadatását kérik New Yorkból.

Mike Pence volt amerikai alelnök a CNN-nek nyilatkozva botránynak nevezte a Trump elleni vádemelést, és azt hangsúlyozta, hogy ezzel csak még jobban megosztják az országot. „Ez egy politikus ügyész rossz döntése” – mondta Pence, aki 2017 és 2021 között volt Trump alelnöke.