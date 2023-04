A legtöbb térkép átverés, mutatjuk, mekkorák valójában az országok

Sok ország közel sem akkora, mint gondolnánk. Ha ránézünk a világtérképre, úgy tűnik, mintha Kanada és Oroszország bolygónk felszínének körülbelül a negyedét lefedné, miközben a valóságban mindössze 5 százalékot foglalnak el. Ausztrália sem tűnik sokkal nagyobbnak Alaszkánál, pedig a világ hatodik legnagyobb országa, az amerikai területnél pedig 4 és félszer nagyobb.

Sok térkép jól mutatja ugyan az országok és kontinensek formáját, de a méretét már nem Fotó: Pixabay

A térkép azt is sugallja, hogy a skandináv államok nagyobbak Indiánál, míg a valóságban az utóbbi háromszor akkora, mint a három ország együttvéve. Észak-Amerika pedig legalább akkorának, ha nem valamivel nagyobbnak látszik rajta, mint Afrika. Grönland is hasonló méretűnek tűnik, de valójában Afrika mindkettőnél nagyobb: a legforróbb földrész 14-szer akkora, mint a jeges északi szárazföld. Ha pedig Észak-Amerikát beillesztjük Afrikába, még marad hely Indiának, Argentínának, Tunéziának és jó néhány országnak: 30 millió négyzetkilométernél nagyobb területével ugyanis a fekete kontinens háromszor akkora, mint Észak-Amerika, és Oroszországnál is jóval nagyobb, holott a térképen az ellenkezőjét látjuk.

Mindezt az a torzulás okozza, amely a világtérképeken a Mercator-vetületnek tulajdonítható. Az 1596-ban kitalált térképészeti eljárásnak az volt a célja, hogy segítse a tengerészeket, megfelelő formájú földterületeket ábrázolva. Ezt azonban annak az árán érték el, hogy a méretüket torzították. (A Mercator-vetületet nem alkalmazó térképek pedig ugyan méretileg helyesek, ám ekkor a földrészek formája torzul, méghozzá jelentősen.)

A világtérkép elkészítésének legnagyobb problémája ugyanis az, hogy lehetetlen a gömb alakú Föld valóságát sík felületen ábrázolni.

A torzulásokat a Met Office klímaadatokkal foglalkozó tudósa, Neil Kaye tanulmányozta, aki kétdimenziós ábrázolást készített arról, hogyan is néz ki a világ valójában. A látványos és közérthető videón most te is megnézheted, mennyivel kisebbek az országok, mint azt a térképek mutatják!