Változás jön, nagy bejelentést tett az Aldi

Új hűtőket telepít az ALDI valamennyi magyarországi üzletének húsrészlegén. Az eddigi hűtőládákat modern, üvegajtóval ellátott, döntött polcokkal rendelkező állóhűtők váltják. Az állóhűtők kisebb helyet foglalnak el a hűtőládákhoz képest, de kétszer akkora a polcfolyóméterben mért kapacitásuk, így egyrészt többféle termék helyezhető el bennük, másrészt egyszerre nagyobb mennyiséggel tölthetők fel. Az új hűtők négy polcszinten 30 polcfolyóméterrel rendelkeznek, de akár ötszintesre is bővíthetők, így 37,5 polcfolyóméterre növelhető a kapacitásuk. Az innovatív, 45 fokban döntött polcok kényelmesebb bevásárlási élményt biztosítanak a vásárlóknak, és egyszerűsítik a termékek elhelyezését az árufeltöltők számára. A hűtőkben egységesen digitális polccímkével váltja ki a papíralapú címkét az ALDI. Ezzel a környezetbarát megoldással nem csupán papírt és nyomtatási költséget, hanem értékes munkaidőt is megtakarít a vállalat, és a vásárlási élményt is javítja.

Átalakuló boltbelső, több frisshús- és fagyasztott termék

Az ALDI megtartja üzleteiben az eddigi hűtőládák egy részét, így a korábbinál is több fagyasztott termék – a nyári időszakban például még gazdagabb fagylaltkínálat – lesz kapható. Az új álló hűtőknek köszönhetően 20%-kal nagyobb lesz az ALDI-nál egész évben kapható frisshús-kínálat, továbbá 15 egyéb termékkel – zsírokkal, szalonnákkal – bővül a szortiment, a nyári grillszezonban pedig kétszer annyi grilltermék lesz elérhető, mint korábban. A modern hűtők beépítésével felszabaduló alapterületnek köszönhetően a papír- és vegyi áruk a jövőben egy helyen lesznek megtalálhatók, így változik az áruházak belső elrendezése, áttekinthetőbb lesz a kínálat.

Az ALDI már több mint egy éve teszteli új frisshús-prezentációs megoldását, amit több üzleténél is bevezetett. Az utóbbi időszakban megnyitott áruházai is már az új, modern hűtőkkel vannak felszerelve. A jövőben minden újonnan nyíló ALDI-egységbe az új hűtőket építik be, a meglévő üzletek átalakítása pedig várhatóan 15 hónapot vesz igénybe. Az új üzletbelső kialakítása éjjel történik, hogy a munkálatok ne zavarják a vásárlókat, akik reggel már a megújult környezetben kezdhetik a bevásárlást.

„Az üzleteink húsrészlegét érintő beruházás teljes értéke megközelíti a 3 milliárd forintot, így vállalatunk 3 év alatt 13 milliárd forint értékben hajt végre boltjait és logisztikai láncát érintő fejlesztést Magyarországon annak érdekében, hogy minél szélesebb, magyar termékekből álló kínálatot biztosítson a vásárlók számára. A 2021-ben átadott új hűtőházunknak is köszönhetően 2022-ben 7 milliárd forinttal nőtt a magyar húsipar számára adott megrendelésünk. A mostani boltmodernizáció is a magyar beszállítók termékeinek fog még több teret adni”

– mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója a beruházás kapcsán.