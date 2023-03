Mint megírtuk, kedden bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy egy nő meghalt, miután leszállt egy munkásokat szállító buszról Nagymányokról. Akkor csak annyit lehetett tudni, hogy egy 60 éves dombóvári asszony miután leszállt a buszról, ismeretlen körülmények között életét vesztette az üzem előtti területen.

Fotó: police.hu

Most a Tények számolt be róla, hogy mi volt a rejtélyes baleset oka. Mint beszámoltak róla, többen is leszálltak már a járműről, amikor a dombóvári nő is megpróbált leszállni. Lelépett a lépcsőn, amikor elindult a busz, elveszítette az egyensúlyát és arccal előre zuhant.

Olyan szerencsétlenül esett, hogy az útpadkába verte a fejét és meghalt.

A rendőrök és a mentők is próbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni. A rendőrség eljárást indított az ügyben, szakértők bevonásával vizsgálódnak.