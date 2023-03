Sürgős figyelmeztetés: halálos gombafertőzés kezdett terjedni

Arról korábban már írtunk, hogy a „The Last of Us” sorozatban a világot megfertőző gomba egy valódi gombán alapul. Most pedig a posztapokaliptikus sorozat félelmeit váltja ki egy halálos gyógyszerrezisztens gomba, ami riasztó sebességgel kezdett terjedni.

A ritka baktérium, ami a legyengült immunrendszerrel rendelkező idős embereket támadja meg, komoly globális egészségügyi fenyegetésnek számít, mivel ellenáll a szokásos gombaellenes gyógyszerekkel való kezelésnek. A Centres for Disease Control and Prevention (CDC) kutatói arról számoltak be, hogy a Candida auris (C. auris) okozta fertőzés, a betegek akár 60 százalékára is halálos lehet.

A szervezet még 2019-ben minősítette a gombát valós fenyegetésnek, de egy új tanulmány szerint, 2020 és 2021 között 95 százalékkal megugrott a fertőzéses esetek száma.

- Különösen az utóbbi években, valóban aggasztóak az adatok számunkra. Nemcsak a folyamatos fertőzéssel érintett területeken tapasztaltunk növekedést, hanem új területeken is – nyilatkozta Dr. Meghan Lyman, a CDC gombabetegségekkel foglalkozó részlegének főorvosa a Sky Newsnak.

Véleményem szerint ez egy olyan nagy egzisztenciális fenyegetés, mint az éghajlatváltozás

– tette hozzá a kutató főorvos.

Az orvosok számára gyakran kihívást jelent a C. auris-fertőzés tüneteinek azonosítása. A betegség jelei attól függően változhatnak, hogy a C. auris hol van a szervezetben. Számos helyen kialakulhat, többek között nyílt sebben, a véráramban vagy a fülben. De gyakori tünet a láz vagy a hidegrázás, amely nem akar alábbhagyni, még azután sem, hogy az illető antibiotikumot szedett.

