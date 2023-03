Gyászol a zenészvilág, elhunyt a nagyszerű magyar énekes

Életének 84. évében elhunyt Supala Kolos operaénekes – tudatta családja a Papageno.hu oldalával. Supala Kolost a nagyközönség először az 1963-as Ki mit tud?-ban ismerhette meg, amit meg is nyert ének kategóriában. 1967-től lett a Magyar Állami Operaház tagja, ahol Mozart Varázsfuvola című művének Sarastrójaként debütált. Kevesen tudják, de pályáját orvosként kezdte.

– Egy kedves, valamikori szopránénekesnő, Gervay Erzsi kezdett el tanítani, ingyen és bérmentve. Egy év alatt annyit fejlődtem, hogy a következő évben már az orvostudományi egyetem mellett a Zeneakadémiára is felvételiztem. A felvételi bizottság elnöke Forrai Miklós volt, és már a procedúra során is elmondta, hogy felvesznek. Majd pár héttel később kiderült, hogy az orvostudományira is bejutottam, volt nagy dilemma, mi legyen. Összeült a családi tanács, nagybácsik és nagynénik, meg persze a szüleim. A döntés úgy szólt, hogy menjen a gyerek orvosnak, énekelni magánúton is lehet. Így is történt, de Forrai Tanár Úr nagyon megharagudott emiatt. Az 1963-as Ki Mit Tud? díjátadóján, a zsűri elnökeként azt mondta: „legyen olyan jó orvos, mint amilyen jó énekes most…" – emlékezett vissza a korai évekre egy 2018-as interjú során.

Nyugodjék békében!