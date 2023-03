Meddig marad az árstop? Reagált a kormány

Legutóbb 2023. április 30-ig hosszabbították meg az árstopot az élelmiszerekre vonatkozóan. A létfontosságú élelmiszerek árának korlátozása nagy segítség a családoknak, nyugdíjasoknak egyaránt, ám többekben felmerült, hogy vajon várható-e újabb hosszabbítás. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter legutóbb arról beszélt, hogy ez ügyben a kormány két héttel a lejárat előtt fog dönteni, azaz április közepén.

Az ATV most megérdeklődte, mi lesz az árstop sorsa, melyre a következő választ kapták:

Az árstop a magyar lakosságot védi a brüsszeli szankciók okozta áremelkedéstől. A kormány fenntartja mindazokat az intézkedéseket, amelyek az infláció csökkenését szolgálják.

Orbán Viktor korábban arról beszélt: a kormány célja, hogy év végére 10 százalék alá szorítsák az inflációt.

Olcsóbbak az alapvető élelmiszerek

Mint ismert, az alábbi termékekhez lehet hatósági árral hozzájutni:

kristálycukor;

búzafinomliszt (BL 55);

finomított napraforgó-étolaj;

házi sertéscomb;

csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég;

2,8% zsírtartalmú UHT tehéntej;

tyúktojás;

étkezési burgonya, az újburgonya kivételével.

Ezen termékeke ugyan az üzletek vezethetnek be mennyiségi korlátozást, sok helyütt ezt meg is tették, de akad olyan is, ahol időszakosan többet vásárolhatunk, vagy akár végtelen mennyiséget is – mint például tojásból a Tescókban húsvét előtt.