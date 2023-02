Árstopos termékek: hol, miből és mennyit lehet venni jelenleg?

Igen, azokról a bizonyos árstopos termékekről van szó, amelyeknek szinte boltonként változik az a mennyisége, amit haza lehet vinni, így szinte képtelenség észben tartani, hogy melyik üzletben éppen mennyi a maximum vásárlási mennyiség. Éppen ezért a Ripost úgy döntött, hogy utánajár annak, hogy változott-e valami az árstopos termékeket illetően, vagy csak figyelmetlenség áll a dolgok háttérben?

Nehéz észben tartani, hogy melyik áruból mennyit lehet vásárolni a különböző üzletekben Fotó: Metropol/MK

Meddig marad az árstop?

Ahogy arra a Ripost is emlékeztet, a kormány 2021 őszén átmenetileg árstopot vezetett be egyes alapvető élelmiszerekre, majd 2022 novemberében úgy döntött, hogy kibővítik az egyes alapvető élelmiszerekre vonatkozó árstopot. Ennek köszönhetően így már a tyúktojásra és az étkezési burgonyára is vonatkozik az árkorlátozás.

Ami biztos, hogy április 30-ig biztosan marad az árstop, így az alábbi termékekhez továbbra is hatósági árral tudunk hozzájutni:

kristálycukor;

búzafinomliszt (BL 55);

finomított napraforgó-étolaj;

házi sertéscomb;

csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég;

2,8% zsírtartalmú UHT tehéntej;

tyúktojás;

étkezési burgonya, az újburgonya kivételével.

Adódik a kérdés: korlátozhatják az árstopos termékek vásárlását az üzletek?

A válasz röviden: igen. A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis az adott üzlet dönti el, mekkora az a mennyiség, amit fejenként haza lehet vinni a meghatározott termékekből.

A lap kifejti, hogy ezekre a mennyiségi korlátozásra egyrészt azért van szükség, mert így nagyobb eséllyel jut mindenkinek az árstopos árukból, másrészt pedig nehezebbé teszi a termékek magasabb áron történő továbbértékesítését. Sajnos az utóbbi lehetőséggel elég sokan vissza is éltek a kisebb kifőzdék és éttermek közül.

Mi változott az ársapkás termékekkel kapcsolatban?

Ahogy azt sokan tudják, legutóbb 2023. január 13-án lépett életbe az új kormányrendelet, ami már szigorúbban szabályozza az árstopos élelmiszerek árusítását.

A rendelet előírja, hogy a kereskedőknek kétszer akkora mennyiséget kell, hogy készleten tartsanak az ársapkás élelmiszerekből, mint a „hagyományos” termékekből. Értelem szerűen a törvényhozóknak ezzel az volt a célja, hogy megszüntessék az ideiglenesen kialakuló árstopos áruhiányt az üzletekben.

Változott valami az utóbbi időszakban a mennyiségi korlátozásokat illetően?

Nem. Tavaly év végéhez képest ugyanazokkal a mennyiségi korlátokkal találkozhatunk a nagyobb üzletekben – írja a Ripost. Így tehát továbbra is érdemes az árstopos élelmiszerek vásárlása előtt megnézni az adott üzlet korlátozásról szóló felhívását, mert azok boltonként változnak. Fontos megjegyezni, hogy ez nem csak a mennyiségre, hanem a megnevezést illetően is igaz. Van ugyanis, ahol darabra mérik a csirkemellet (vákuum-csomagolt), van, ahol csomagra a krumplit és dobozra a tojást, illetve olyan üzlet is van, ahol kilogrammban adják meg a maximum megvásárolható mennyiséget.