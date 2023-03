Már most érdemes lefoglalni a gyerekek nyári táborát: akár ennyit is spórolhatsz

Ennyit lehet spórolni, ha valaki most foglal

A drágulás előfoglalási lázat hozott a gyerektáborok piacán, ahol a március végéig tartó kedvezményes időszakban igyekeznek a szülők mérsékelni az egy év alatt bekövetkezett áremelkedést. Aki most foglal átlagosan 10-15 százalékos kedvezménnyel számolhat.

Van bőven miből válogatni

Az örök klasszikusok mellett, mint a sport-, az angol nyelvi, a kézműves és a lovas táborok, nagyon népszerűek és keresettek a modern tematikák. Ilyen például a dróntábor, amire még a legválogatósabb gimnazista korosztály is szívesen elmegy, vagy a bróker- és tőzsdecápatábor, amely szintén őket célozza. A mesterséges intelligencia köré is épülnek már táborok, de hirdetnek TikTok-videó-készítő táborokat is idén.