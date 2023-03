Ez aztán az utazó életforma: két és fél éve nem jött haza a magyar pár

Hétvégén rendezték Budapesten az Utazás Kiállítást és annak keretében a Járatlan Utakon Fesztivált, amelyeken előtérbe kerültek a lakóautós kirándulások. Fazekas Cecília és Tóth Péter több mint két és fél évvel ezelőtt indult útnak egy lakóautóval kelet felé, és azóta is országokon át róják a kilométereket.

Fotó: Fazekas Cecília

Az eredeti terv az volt, hogy egy év alatt eljutnak Mongóliáig, mostanra azonban már nincs végcél, az utazás idő közben életstílussá vált. Eddig 12 országon haladtak végig a mentőautóból kialakított lakóautójukkal, egy-egy helyen heteket vagy akár hónapokat is maradnak, barátkoznak, vegyülnek a helyiekkel, és mindeközben dolgoznak is. A kezdetben hobbinak indult fotózás és filmezés ugyanis mára megélhetésükké vált, így a vágás és képszerkesztés beépült a mindennapjaikba. Cili többnyire túramárkák számára készít felvételeket az elképesztő tájakon, és emellett étel, interior és lifestyle stílusú fotósorozatokat is csinál a partnereiknek. Péter drónnal és kamerákkal készíti a videókat, image filmeket a megrendelőknek, köztük egy dokumentumfilmet a Magyar Nemzeti Hegymászó Válogatottnak.

Soha nem az volt nekünk a fontos, hogy pontosan hova utazunk, meg hogy megérkezzünk, mert azt szerettük volna, hogy ne érkezzünk meg soha, hogy mindig menjünk

- mondták a Travelo magazinnak, amely éppen Pakisztánban érte utol őket.

Kettősük egy eddig megmászatlan 6000 méteres hegy csúcsát tűzte ki célul az ország északi részén. Love storyjuk pedig megihlette a Halott pénz zenekart is, amely Dzsúdló - Mielőtt megismertelek című számát teljes egészében az ő felvételeikből vágta össze.