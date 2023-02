Új platformon támadnak a csalók: már az Instagramon sem vagyunk biztonságban

A csalók most a híres közösségi oldalt vették célba: egyre többen panaszkodnak arra, hogy feltörték az Instagram-fiókjukat és furcsa üzeneteket írnak a nevükben. Az üzenet többnyire arról szól, hogy az illető az új telefonjával próbált bejelentkezni az Instagramjába és segítséget kér az ismerőseitől, hogy egy bizonyos ellenőrző linket megkapjon – írja a Ripost.

Feltörik az Instragram-fiókokat Fotó: Pixabay

Furcsa üzeneteket kaphatunk

Az üzenetben az is áll, hogy az Instagram két ismerőst javasolt a felhasználónak, aki segíthet a link birtokába jutni, de mivel egyikük nincs online, ezért az üzenet címzettjéhez fordul segítségért.

A kamu üzenet azonban nem a feladóktól jön, hanem vírus jelleggel terjesztik azok, akik feltörik a fiókokat. Könnyen lebuktatható, mert szinte mindig ugyanaz az üzenet tartalma. Fontos, hogy lehetőleg senki ne reagáljon ezekre az üzenetekre, mert veszélybe sodorhatja saját profilját is.

Már sokan létrehoztak emiatt új profilokat, azt, amit feltörtek pedig kérik, hogy tiltsa aki üzenetet kap tőlük.

Képeket is küldenek a csalók

Olyan üzenetet is kaphattunk a napokban, ami befektetési sikerről tanúskodik és azt bizonygatja, hogy az üzenet feltöltőjének pénz ütötte a markát. Ezek jellemzően képernyőfotók, így ha ilyet kap valaki, szintén gondolkodjon el, hogy az ismerőse, akitől kapta valóban megosztana-e vele ilyesmit.

Általában ezek a képernyőfotók is körbemennek és több ismerősünktől is megkaphatjuk, valamint van, aki kirakja Facebook-történetbe is. Jellemzően ezeket a fiókokat is feltörték, és az Instagramhoz hozzáférve már csak egy hajszál választja el a csalókat a Facebook-fiókunktól.

Az internetes csalók napi szinten támadják a közösségi médiás profilokat. Fotó: Pixabay

Mindig legyünk óvatosak!

Mindig legyünk körültekintőek és óvatosak az interneten. Nem árt kritikusan kezelni azokat az üzeneteket, amiket olyan ismerősünktől kapunk, akivel jellemzően nem beszélgetünk Messengeren. Továbbá, ha az üzenet tartalmaz linket, azt semmilyen körülmények között ne nyissunk meg, hiszen gyakran vírust tartalmaznak. Még akkor se nyissuk meg, ha az üzenet tartalma szerint a linken keresztül elérhető egy videó vagy fotó rólunk, mert általában ezek sem felelnek meg a valóságnak és a link megnyitásával veszélyes vírust engedünk rá a készülékünkre.