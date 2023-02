Temetési pénzéből fizetné ki félmilliós gázszámláját a 82 éves szívbeteg nyugdíjas

Nem sokon múlt, hogy Barry Seckersonban megálljon az ütő, amikor kiderült, hogy az általa december óta fogyasztott gázért jelen állás szerint mintegy 1118 fonttal tartozik, ami megközelítőleg 483 ezer forintnak felel meg – írja a The Sun.

Fotó: Pixabay

Négyszeres fogyasztás?

Mint azt a Stoke-on-Trentben élő idős férfi mondja, ki tudja fizetni a horribilis számlát: persze kizárólag akkor, ha hozzányúl megtakarításához, melyet nem mellesleg a saját temetési költségeinek fedezésére szánt.

Való igaz, a szívbeteg, valamint mellkasi fájdalmakkal járó anginával is küzdő Barry szeret jól befűteni a téli napokon, ezért számított is rá, hogy az átlagosan 270 font, azaz 117 ezer forint környéken mozgó gázszámlája a legrosszabb esetben is megduplázódik majd a hidegebb időkben, de az átlag négyszerese még őt is jócskán meglepte.

Van bőr a képükön

A dolog további pikantériája, hogy az idős férfi immáron 50 éve hűséges ügyfele a British Gas nevű szolgáltatónak, amely ennek ellenére közölte: Seckersonnak február 20-ig áll módjában befizetni az összeget, máskülönben további bírságra is számíthat.

Mint azt a cég állítja, a férfi azért kerülhetett ilyen helyzetbe, mivel 2022 áprilisával kezdődően fix tarifáról sztenderdre váltott, melynek értelmében most kénytelen szembenézni az angol kormány által előírt árakkal.