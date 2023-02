Hamarosan fedél kerülhet Terike feje ölé, akinek az egész élete odalett a szalkszentmártoni lakástűzben

Sümegi Gyuláné Terike történetét aligha kell bárkinek is bemutatni, az utóbbi napokban ugyanis mindent megtettünk azért, hogy a lehető legtöbb helyre eljusson, és a lehető legtöbb adakozó szellemű ember megismerje azt. Az asszony 10 évvel ezelőtt, rákbetegség miatt veszítette el a férjét, decemberben azonban nála is daganatos megbetegedést diagnosztizáltak, azóta kemoterápiás kezelésekre jár. Épp egy ilyen kezelésen volt akkor is, amikor február 13-án újabb csapás érte: egy élet munkájával felépített szalkszentmártoni otthona egy lakástűz miatt az enyészeté lett.

Szinte mindenki segített, aki hallotta az asszony történetét Fotó: Bors

Elképesztő összefogás alakult ki, hogy segítsenek az asszonynak. Köszönhetően a sok felajánlásnak, remélhetőleg hamarosan fedél kerülhet a szerencsétlen sorsú család feje fölé.

Többek közt erről is beszélt a település polgármestere a Borsnak, aki azt is elárulta, milyen megoldással igyekeznek segíteni Terikén. Minderről részletesen írunk szerdán a BorsOnline oldalán!