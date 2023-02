"Ez a pici lány nagy harcos volt" - egész Dunaszerdahely gyászolja a kis Daisyt

Zokog egész Dunaszerdahely: a héten búcsúztatták a mindössze 2 éves kis Daisy-t. A kislány csupán 8 hónapos volt, amikor a bal szeme alatt nőtt egy daganat. A család több mint egy évig harcolt az orvosok segítségével, de végül hiába: Daisy szervezete sajnos feladta a harcot.

Már születésekor is küzdenie kellett...

Daisy 2020 novemberében, császármetszéssel született, és nem egyszerűen: a műtét után azonnal újra kellett éleszteni. Nyolc hónapos korában aztán a bal szeme alatt nőni kezdett egy duzzanat, amiről hamar kiderült, hogy rosszindulatú daganat. A kislány kemoterápiája Pozsonyban kezdődött el, ám a koronavírus-járvány közbeszólt: több hét is kimaradt a kezelésből, és a korábban már zsugorodó daganat hirtelen 9 centiméteresre nőtt. Ezután újabb kemoterápiás kezelés következett. Bár egy alkalommal felmerült, hogy a daganatot leoperálják az orvosok, Daisy bal szemét is eltávolították volna, ebbe pedig az édesanyja nem egyezett bele. Daisy szülei sosem adták fel azt a reményt, hogy kislányuk szeme világát is megmentsék.



Nagybetegen is tudott mosolyogni...

Az újabb kemoterápiás kezeléssel a daganat „szívét” célozták meg. A daganat elhalt ugyan, de nem kezdett el zsugorodni. A kislány küzdött, még betegen is sokat mosolygott...

A szív megszakad... bár sokat szenvedett, mindig mosolygott...

Január elején az édesanya arról számolt be, hogy az orvosok egy újabb háromhetes kezelést ajánlottak, de csak abban az esetben, ha találnak egy olyan sebészt, aki ezután meg is operálja Daisy-t. Később a doktor azt közölte a szülőkkel, hogy bár találtak sebészt, az operáció 12 órás lenne, amit Daisy nagy valószínűséggel nem élne túl. „Megkérdeztük az orvost, ő mit tenne a helyünkben. A válasz annyi volt, hogy mivel a túlélési esélye nulla, ezért mindenhová elvinné a kicsit, ahol boldog és sok jó élményt szerezne neki. Erre csak annyit mondtam, hogy hova vigyek egy gyereket, aki nem tud járni a gyengeségtől és a fájdalomtól szinte egész nap csak alszik?” – írta Daisy anyukája.

„Egy anyának, apának sem kívánom ezt az érzést...”

Február elején aztán rosszabbra fordult a kislány állapota. „Nagyon gyenge, nagyon sokat szenved. Egy anyának, apának sem kívánom ezt az érzést, amit most érzünk. Minden szülőt kérek, ne idegeskedjetek, ha a gyermeketek elevenebb vagy épp rosszat csinál! Addig jó, amíg egy gyermek rosszaság és eleven. Bárcsak Daisy is ilyen volna, inkább lesném minden léptét, mint itt üljek az ágya mellett és nézzem, ahogy szenved” – írta édesanyja pár nappal a kislány halála előtt.

Daisy szervezete végül feladta a harcot, amit majdnem két évig folytatott a rák ellen. „Követőink, barátaink. Hosszú, fájdalmas idő után, ma 05:30-kor a kis harcosunk a jó isten legszebb kis angyala lett. Most már fentről mosolyog le ránk” – közölte a szomorú hírt az édesanyja. A kislányt a héten kísérték utolsó útjára.