„Örülünk a 13. havi nyugdíjnak”: elárulták a nyugdíjasok, ki mire költi a plusz pénzt

2010 óta csaknem megduplázódott a nyugdíjak összege és a kormány visszaépítette a baloldali kormányzás alatt elvett 13. havi nyugdíjat is. Idén a nyugdíjkifizetések összege meghaladja a hatezer milliárd forintot. Mindez közel 2,5 millió állampolgárt érint. Februárban a megszokottnál korábban, már a napokban érkezik a februári nyugdíj 15 százalékkal megemelt összege. Az érintettek emellett most kapják meg a 13. havi nyugdíjukat is.

Ádám Sándorné: Örülünk a 13. havi nyugdíjnak. Fotó: Ripost

Postai kifizetés esetén a 13. havi nyugdíj, illetve 13. havi ellátás együtt, a szokásos nyugdíjkifizetési napon (ami a nyugdíjkifizetési naptárban fel van tüntetve) érkezik. A bankszámlára történő utalás (egymás után kettő) már meg fog történni 2023. február 10-én pénteken és még aznap jóvá is írják a számlákon a pénzt.

Aki legalább egy napig nyugdíjban volt, annak már jár

Sokakban felmerül a kérdés, hogy vajon akkor is jár-e a 13. havi nyugdíj, ha még az első rendes nyugdíjat sem kapták meg. Jó hír, hogy a folyósító Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint 13. havi nyugdíjra az jogosult, aki 2022 legalább egy napján, vagy 2023 januárjában legalább egy napig öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban vagy mezőgazdasági járadékban részesült. Vagyis elég akár egy napig nyugdíjasnak lenni február előtt ahhoz, hogy érkezzen a 13. havi.

15 százalékkal magasabb a nyugdíj, mint tavaly

Januártól 15 százalékkal emelkedett a nyugdíj és két tucatnyi egyéb ellátás összege. Az emelést követően havonta körülbelül 26.000 forinttal nőtt az átlagnyugdíj, ami jelenleg 200.000 forint fölött van már. A KSH adatai alapján az öregségi átlagnyugdíj 2022 elején 164.102 forint volt, ami novemberre 177.230 forintra emelkedett. Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára tájékoztatása szerint pedig jelenleg 208.200 Ft az átlagnyugdíj.

Közel félmillió forint érkezik egy átlagos nyugdíjasnak

Személyenként változik, összege általában a januárban kapott emelt nyugdíj összegével egyezik meg. Például 208.000 forintos átlagnyugdíj esetén 416.000 forint érkezik az idősekhez februárban.

A Ripost megkérdezte a budapesti nyugdíjasokat, ők mit szólnak az emelt februári és a 13. havi nyugdíjuk érkezéséhez, illetve mire költik majd az összeget.

Minden pénz jól jön, kisnyugdíjas vagyok, úgyhogy örülök. Van két unokám, meg mindig van valami, amit a háztartásba venni kell, úgyhogy bőven van helye. Mindenképp az unokáimat segítem, nekik is adok belőle, lányomnak, meg hát van a lakásban egy-két dolog, amit már régóta kell, hogy beszerezzem, de nem volt rá lehetőség, úgyhogy ilyenekre.

– árulta el a Ripostnak Zseni Márta.

Sok nyugdíjas, aki az átlag alatt keres, nagyon örül neki, ez így van. Egyelőre ott lesz a számlámon, aztán ha szükségem lesz valamire, nem az autót akarom majd kicserélni, szóval, jól jön.

– mondta Varga Tibor budapesti nyugdíjas.

Örülünk a 13. havi nyugdíjnak, de az eredeti nyugdíjunkat is jobban felemelhették volna az infláció mellett, mert elég keveset keresünk így. Szerintem még legalább 3-5 százalék rámehetett volna az inflációhoz képest.

– osztotta meg velünk Ádám Sándorné, aki igyekszik takarékoskodni ebből az összegből, előre gondolva az egész évre.

Rácz János szerint neki nagyon jó lesz így: