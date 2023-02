"A békéhez erőre van szükség" - Modern, ütőképes hadsereget fejleszt a magyar kormány

Elindult a honvédség fiatalítása, ami lehetőséget ad a fiatal tisztek, altisztek pozícióba kerülésére, akikkel együtt egy elrettentő

erőt felmutatni képes, komoly, tiszteletreméltó hadsereget akar létrehozni Magyarország Kormánya

- ezt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, fejtette ki a honvédség toborzását támogató kampány első rendezvényén, ami egyben haditechnikai bemutató is volt február 13-án hétfőn a Bálna Budapestben. A tárcavezető lehetőséget, karriert, hivatást ajánlott a fiataloknak, amit a honvédségben szerezhetnek meg. Az eseményen a tárcavezető és a miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt interjút adott a Ripostnak.

Aki belép a magyar hadseregbe, a bátrak közösségéhez tartozhat. Ez a nemzet évszázadokon keresztül bizonyította a bátorság erényét és a mai modern katonák ennek az érzésnek, ennek az erénynek a bajnokai

- fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki arról is beszélt, hogy a mai modern sereg egészen más, mint az akár egy-két évtizeddel ezelőtti. Meglátása szerint ma már ez egy hightech haderő és az, amit egy mai fiatal ifjú korában, a digitális kultúra gyermekeként elsajátított készség szinten, annak továbbfejlesztése a katonai képzés. Minden, amit ott, a digitális kultúrában tapasztalt, az a világ, amit megismert, az várja a magyar haderőben.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a honvédség toborzó kampányának megnyitóján Fotó: Nagy Zoltán

Számos területen kipróbálhatja magát egy fiatal a hadseregben, ráadásul teheti ezt a legmodernebb, új eszközök segítségével, azokon keresztül. Megismerheti a szárazföldi, a légvédelmi, vagy akár a kiber hadviselést is

- fejtette ki a honvédelmi miniszter arra a kérdésre, hogy mely képességekkel válhat jó katonává egy mai fiatal. Majd kitért arra is, hogy napjainkra már a katona egyéni felszerelése is olyan digitalizációs szinten áll, ami leginkább a számítógépes játékok világára emlékeztet, amihez a fiataloknál jobban senki sem ért. Ezenfelül azt is hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hogy vannak olyan élmények, értékek, amik csak az idén 175 éves Magyar Honvédség tagjaként érhetőek el.

Az összetartozás, az azonos célért való szolgálat öröme, az egyenruhaviselés büszkesége, a haza szolgálatának magasztos érzése, de említhetném a fárasztó kiképzések után a tábortűznél eltöltött idő hangulatát és természetesen azokat az örök, életre szóló barátságokat, amelyek a seregben köttetnek

- sorolta a honvédelmi miniszter.

Leginkább a haditechnikai eszközök érdekelték a látogatókat a haditechnikai bemutatón Fotó: Nagy Zoltán

A miniszterelnök főtanácsadója szerint egy erős, modern hadsereg vonzó a fiatalok számára, hiszen a veszélyek korát éljük.

Most vagyunk túl éppen egy nagy világjárványon. A szomszédban egy nagyon komoly háború dúl. Magyarországnak egy erős, modern hadseregre van szüksége. Ehhez pedig jól képzett, fiatalokra, energikus katonákra, honvédekre van szükség

- osztotta meg véleményét Nyitra Zsolt, aki nyomatékosította, hogy Magyarország a béke pártján áll, nem akar háborúba keveredni, éppen ezért van szüksége ütőképes hadseregre.

Mint köztudott, a békéhez erőre van szükség, ezért is fontos, hogy egy modern és ütőképes hadsereget tudjunk építeni.

"Szemben a baloldali kormányokkal, amelyek leépítették a haderőt és nem becsülték meg a katonákat. A polgári kormány ennek éppen az ellenkezőjét teszi, folyamatosan modernizáljuk a magyar haderőt és a legkiválóbb fiatalokat várjuk a soraiba. Aki pedig vállalja ezt a fontos feladatot, azt megbecsüljük" - fogalmazott Nyitra Zsolt.

A vezérkari főnök kihívta a honvédelmi minisztert

Ruszin-Szendi Romulusz, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Nyitrai Zsolt (balról jobbra) Fotó: Nagy Zoltán

Nem mindennapi momentuma volt a toborzó kampánynak, amikor Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnök kihívást intézett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterhez: a magyar honvédség 175. évfordulója tiszteletére négyfős csoportok 175 kilométer lefutását vállalják április 7-ig: 175 éve ezen a napon nevezték ki hadügyminiszterré Mészáros Lázárt az első felelős magyar kormányban, 1848-ban. A vezérkari főnök arra hívta a honvédelmi minisztert, csatlakozzon hozzá és Pálinkás Szilveszterhez, a toborzókampány egyik arcához, valamint Rozs Gergelyhez, aki januárban kezdte meg alapkiképzését, és együtt teljesítsék a távot.

Mutassuk meg, hogy nem vagyunk pudingok, nem vagyunk tejszínhabok!

- hangsúlyozta a honvédség parancsnoka a kihívást, amit a honvédelmi miniszter el is fogadott.