Micsoda barátság: Ujhelyi konferenciát is szervezett a korrupcióval vádolt Eva Kailival

Hiába minden: bár a kezdetektől próbálja tagadni a DK-vezér Gyurcsány Ferenc szövetségese, Ujhelyi István, hogy kapcsolatban állna a brüsszeli korrupciós botrány érintettjeivel, ezt azonban újabb bizonyítékok támasztják alá. Ahogy arról az Origo beszámolt, hiába tagadta le decemberben, Ujhelyi nemcsak hogy szoros kapcsolatban volt Eva Kailival, a botrány főszereplőjével, hanem közösen szervezett vele konferenciát is. Most kiderült, hogy a korrupciós ügy újabb letartóztatottjával is jó viszonyban volt. Marc Tarabella és Ujhelyi is tagja volt az EP-frakciók közös sportcsoportjának, és a fotók tanúsága szerint barátok.

Már röviddel a brüsszeli korrupciós botrány kirobbanása után kiderült, hogy az exszocialista, most a Gyurcsány-párthoz húzó EP-képviselő, Ujhelyi István hiába próbálja tagadni, jó kapcsolatot ápol a botrány főszereplőivel.

Ahogy arról az Origo beszámolt, még decemberben az EP-képviselő azt hangoztatta, hogy személyesen semmilyen kapcsolatban nem volt az érintett képviselőkkel és szakértőikkel. A tények azonban megcáfolták Ujhelyi decemberi állításait, mivel nemcsak hogy kapcsolatban állt Eva Kailival, a botrány főszereplőjével, hanem nagyon is jó viszonyban voltak az Origo birtokába került képek tanúsága szerint.

Fotó: Origo

Még 2017 októberében választották meg Ujhelyit a 40 éven aluli EP-képviselők alelnöknek, míg Eva Kailit pedig elnöknek. Közös fotó is készült megválasztásuk után.

Ujhelyi ráadásul az Európai Parlamenten belül máshol is szorosan együttműködött a több mint 1,5 millió euró készpénzzel lebukott Kailival. Konferenciát is szerveztek közösen Brüsszelben.

Azonban nemcsak Kailival, hanem az ügyben csütörtökön letartóztatott Marc Tarabellával is meglehetősen közeli viszonyt ápol Ujhelyi István, legalábbis erről tanúskodik több fotó is.

Marc Tarabella és Ujhelyi is tagja volt az EP-frakciók közös sportcsoportjának. Egy fotó tanúsága szerint – egy másik akkori magyar EP-képviselő, Meszerics Tamás társaságában – együtt ünnepelték egy magyar kézilabdacsapat nemzetközi kupagyőzelmét korábban, Strasbourgban.

A képeken a kupát tartva Ujhelyi, míg a jobb szélen a letartóztatott Tarabella látható.

A fentiek alapján bárki számára nyilvánvaló, hogy Újhelyi István hiába próbált kibújni a felelősség alól, és hiába próbálta tagadni érintettségét, egyértelmű, hogy jó viszonyban állt a brüsszeli korrupciós botrány letartóztatott gyanúsítottjaival.

Érdekesség, hogy Ujhelyi és Eva Kaili egy szegedi kampánykiadványban is együtt szerepelt.

A kiadványban szereplő képek egy olyan fiatal, szocialista politikusokat tömörítő, Kaili-féle brüsszeli csoport rendezvényén készültek, amelynek elnöke a korrupt Eva Kaili volt, Ujhelyi pedig alelnökként segítette munkáját – olvasható a Riposton.