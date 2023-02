Megint floridai luxusbirtokára ment a budapesti közművezér, Mártha Imre - fotók

A Metropol információ szerint Mártha Imre ezúttal is két hetet töltött az amerikai milliárdosok kedvenc üdülőhelyén, a floridai Naples városában, ahol több nagy értékű luxusingatlannal is rendelkezik. Úgy tudni, ezúttal egy privát klubhoz tartozó villa vásárlását vette fontolóra, amivel tovább bővíteni a tengeren túli ingatlanbirodalmát.

Szokásához híven ismét csak a közösségi médiában dicsekedett el mindezzel. A régi mentora és barátja miatt Gyurcsány-fiókának becézett milliárdos cégvezető már szinte hazajár a napfényes amerikai államba, ahol az elmúlt hetekben kétszer is „nyaralt”.

A Metropol úgy értesült, hogy Mártha novemberben két hetet, most februárban pedig szintén ugyanennyi időt töltött a tengeren túl, távol a főváros ügyes-bajos gondjaitól. Hogy szabadságot vett-e ki erre az időre, vagy „home office-ból” látta el a budapesti feladatait, arról nincs információ.



Előkelő éttermekben és privát klubokban tölti a munkaidőt

Mártha Imre ezúttal is elsőosztályú éttermekben közben készült fotókat posztolt minderről. Gondosan ügyelt arra is, hogy legyen rajta egy becslések szerint 4-5 milliós óra, s hogy mindenki láthassa, osztrigát reggelizik. Ezúttal történetesen egy, csak milliárdosok által látogatható floridai privát klubban, az „ „Isles of Collier”-ben. Ahol élményfürdő, edzőterem, bár, teniszpályák, SPA-részleg és a számos étterem várja a pihenni vágyó szupergazdagokat.



Az „Isles of Collier” privát klubba csak más milliárdosok ajánlásával, többmilliós klubtagsági díj kifizetésével lehet bejutni. A Metropol úgy értesült, hogy Mártha Imre egy újabb tengerparti ingatlan vásárlását tervezi a komplexumhoz tartozó villanegyedben.

A luxusklub és környéke



Ingatlanbirodalmat épít Amerikában a budapesti közművek vezére

Mártha Imre már most is több, nagy értékű ingatlan tulajdonosa az USA-ban. Korábban éppen a Metropol derítette ki, hogy az amerikai milliárdosok egyik kedvenc búvóhelyén, a floridai Naples városában már van egy olyan luxuslakása, amihez magánkikötő és medence is tartozik.

Emellett Márthának van egy floridai magánszigeten található, óceánparti birtoka is, amihez szintén tartozik egy magánkikötő.

Nem véletlenül Naples városában rendezkedett be

A floridai Naples a milliárdosok, az A-listás celebek és befolyásos politikusok kedvelt nyaralóhelye. Van itt háza Nicole Kidman ausztrál-amerikai színésznőnek, a milliárdos amerikai író-sztárorvosnak, Robin Cooknak és Rick Scott republikánus szenátornak is. De néhány éve még itt élt a világsztár Donna Summer is.

A statisztikák szerint Naples az Egyesült Államok egyik leggazdagabb városa, ahol az egy főre jutó jövedelem a hatodik legmagasabb, az egy főre jutó milliomosok száma pedig a legmagasabb egész Amerikában. Ennek megfelelően az ingatlanok átlagára 10-15 millió dollár körül van, azaz körülbelül 3-4 milliárd forintba kerülnek.

Mártha a floridai magánszigeten - ellenőrzi saját postaládáját...

Nem szokás erről nyilvánosan beszélni az USA-ban, de Naples azért is népszerű a milliárdosok körében, mert 93 százalékban fehérek lakják, mindössze 7 százalék a kisebbségek aránya.