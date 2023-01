Szívszorító: Így búcsúztak társai a meggyilkolt rendőrtől - Videó!

A Budapesti Rendőr-főkapitányságra csütörtökön késő este érkezett több bejelentés arról, hogy egy XI. kerületi társasházban az egyik lakó betörte szomszédja ajtaját, és be akar jutni a lakásba. Több egység is indult a Lecke utcai helyszínre, ahol azonban az agresszív férfi egy 17 centiméteres pengehosszúságú késsel támadt az egyenruhásokra. Három rendőrt is megsebesített, közülük Baumann Péter főtörzs­őrmestert mellkason, szívtájékon találta el, és hiába került rögtön kórházba, nem sokkal éjfél után belehalt sérülésébe.

A menekülőben lévő támadót az egyik járőr figyelmeztető lövést követően lábon lőtte, így rövid üldözés után elfogták. Elsődleges információk szerint a fegyverhasználat szakszerű és jogszerű volt, valamint az arányosság elveinek is megfelelt.

A rendőrök akár civilek életét is megmenthették azzal, hogy intézkedtek, és megfékezték a támadót

– hangsúlyozta az eset kapcsán Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője.

Fotó: Béres Attila

Baumann Péter februárban töltötte volna be 30. életévét, fiatal, de munkáját nagyon értő rendőr volt. 2012-ben kezdett a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában, 2013 júliusában szerelt fel próbaidős őrmesterként a XI. Kerületi Rendőrkapitányságon járőr beosztásban, majd körzeti megbízottként dolgozott. Kollégái szerették, szakmaisága is kiváló volt, munkáját parancsnokai kiválóra értékelték. Kollégái a rendőrségi épületeken fekete zászlóval, a szolgálati gépjárműveken gyászszalaggal tisztelegtek munkatársuk helytállása előtt.

Közleményükben azt írták:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság és Magyarország rendőrsége mély megrendüléssel osztozik az elhunyt kolléga családjának fájdalmában.

Pintér Sándor belügyminiszter hősi halottá nyilvánította és soron kívül rendőr főhadnaggyá nevezte ki, két megsérült társát pedig elismerésben részesíti. A tárcavezető – a rendészeti államtitkár, az országos és a budapesti rendőrfőkapitány kíséretében – pénteken a bűncselekmény helyszínén személyesen tájékozódott a történtekről, majd meglátogatta a megfigyelésre kórházban tartott sérült járőrt, akinek mielőbbi felgyógyulást kívánt.

BRFK I Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán egy megható videót osztott meg, amiben Baumann Péter főtörzs­őrmestere emlékeznek. A videót ide kattintva nézhetitek meg.