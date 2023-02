14 éve hunyt el Marian Cozma: Egy veszprémi szórakozóhelyen késelték halálra a kézilabdázót

Egyszerre döbbentette meg és háborította fel a magyar embereket, amikor 2009. február 8-án hajnalban, Veszprémben egy helyi szórakozóhelyen gyilkosság áldozata lett a fiatal, tehetséges sportoló, a román válogatott és az MKB Veszprém KC (ma Telekom Veszprém) csapatának kézilabdázója. Az ügy tárgyalását és az ítéleteket is nagy médiavisszhang kísérte, ami később további indulatokat váltott ki hazánkban.

A 8-as számmal játszó beálló kivételes testi adottságai a kézilabda elitjébe repítették. Fotó: Illyés Tibor / MTI

A Veszprém csapatának három kézilabdázója az egyik társuk gyermekének születését ünnepelte volna a helyi Patrióta lokálban, ahol megtörtént a tragédia. Cozma, a horvát Ivan Pešićcsel és a szerb Žarko Šešummal bulizott, amikor összetűzésbe keveredtek egy enyingi banda tagjaival. Az ugyan máig tisztázatlan, mi okozta a feszültséget, az azonban bizonyos, hogy a vita hamarosan tettlegességgé fajult a két társaság tagjai között. A tragédiába torkolló verekedés már a klub táncterén kibontakozott, majd nem sokkal később a lokál előtt folytatódott: Marian Cozma eközben összesen három késszúrást kapott, egyet a szívébe. Az enyingiek ezután a kézilabdázó segítségére érkező társait is megtámadták: Ivan Pešićet a veséjén találták el a késsel, míg Žarko Šešumot úgy fejbe rúgták, hogy arccsonttörést szenvedett.

A gyilkosság után Németh Győző és Raffael Sándor külföldre próbált szökni, ami ugyan sikerült is nekeik, ám az osztrák autópályarendőrség hamarosan elfogta őket. A páros viszont még ezek után is próbálkozott: azt állították, hogy nem a hatóságok elől menekültek, hanem "tervezett útra" indultak, míg harmadik társuk, Sztojka Iván három napos bujkálás után adta fel magát.

Fazekas Nándor a 237-szeres magyar válogatott kézilabda-kapus 2009. február 9-én reggel értesült a borzalmas hírről.

Akkoriban éppen nem a Veszprémben védtem, hanem a német Gummersbachban. Megdöbbentett a hír, mely szerint megölték Mariant, akivel remek kapcsolatban voltam. A veszprémiek nem sokkal korábban kinn játszottak nálunk, és a meccset követően együtt vacsoráztunk. Jókedélyű, remek srác volt, aki a légynek sem tudott volna ártani, ezért máig nem fogtam fel halálának okát. Kicsit minden elmúlás értelmetlen, az övé különösképpen az volt

- mondta a lapunknak a sportoló.

A szegedi városi sportcsarnok előtti térre érkezik a Marian Cozmát szállító halottasautó. Fotó: Németh György

Az enyingi banda régóta rettegésbe tartotta a helyieket

A sportoló haláláért felelős banda tagjainak már korábban is meggyűlt a baja a hatóságokkal: a társaság több üzlettől és szórakozóhelytől is védelmi pénzt szedett. Emellett a társaság többször is erődemonstrációt tartott az egyes vendéglátóhelyek környékén, így volt ez Siófokon is, ahol az enyingi Raffael-klán nemegyszer megjelent a Petőfi sétányon.

A Veszprém Megyei Bíróság 2011 júniusában társtettesként, több emberen elkövetett emberölés kísérlete és más bűncselekmények miatt ítélte életfogytig tartó fegyházbüntetésre Raffael Sándort és Németh Győzőt, Sztojka Iván pedig húszéves fegyházbüntetést kapott. A Győri Ítélőtábla egy évvel később azonban életfogytiglani fegyházról 18 év börtönre enyhítette Raffael Sándor és Németh Győző büntetését, Sztojka Ivánét pedig húsz év fegyházról nyolc évre mérsékelte. Sztojka korábban a HírTV-nek adott interjújában tagadta, hogy bárkit is bántalmazott volna az ominózus estén, mint mondta: egy újjal sem nyúlt Marian Cozmához.

Az ügyben viszont a Legfőbb Ügyészség a Kúriához fordult, mert szerintük törvénysértően enyhe, aránytalan büntetés kiszabásáról rendelkezett a Győri Ítélőtábla.

Az ügyészség ezért a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és új, másodfokú eljárás lefolytatását kérte, de a Kúria ezt nem találta megalapozottnak, ehelyett inkább részben megváltoztatta az ítéletet: a legfőbb bírói fórum Sztojka Iván büntetését nyolcról tizenhárom évre súlyosbította.

Sztojka Iván tagadta, hogy bárkit is bántalmazott volna. Fotó: veszprém megyei napló

Vissza a rácsok mögé

Bár Sztojka 2018-ban kedvezménnyel szabadult, gyorsan visszakerült a börtönbe, mivel a Székesfehérvári Törvényszék emberkereskedelem és felbujtóként pénzmosás miatt nyolc és fél év fegyházbüntetésre ítélte visszaesőként. A vád szerint három társával együtt prostitúcióra kényszerített egy lányt, akitől bevételének jelentős részét elvette.

Marian Cozma családja 2012-ben polgári perben 250 millió forintnyi kártérítést kért a gyilkosoktól, amelyből egy bírósági ítélet után 211 millió forint lett. Ennek megfizetésére a kézilabdázó halálában felelős öt embert – Raffael Sándort, Németh Győzőt, Sztojka Ivánt, P. Gábort és B. Csabát

– köteleztek, noha közülük P. Gábort és P. Csabát csak testi sértésért ítélték el. A család azonban ebből máig egy forintot sem látott:

Senkitől semmit nem kaptunk még mindig. Isten tudja, hány végrehajtási lapot kiállítottam már, hátha valamit be tudnánk hajtani. De nem történik semmi. Ahhoz előbb a bűnügyi költséget kéne kifizetnie a bűnösök családjának

– mondta a Borsnak akkor dr. Helmeczy László, ügyvéd.