Vaddisznók támadtak egy férfira Budán, a kutyáját megölték

A támadás még december 28-án történt, az Álladvédőrség szerint egy esti időpontban. Mint írták, a férfi egy családi ház udvarán engedi ki az udvarra a kutyáját, és ő maga is kiment vele levegőzni, amikor egyszer csak egy hat fős vaddisznó családdal néztek szembe.

A vaddisznócsalád vélhetően malacait védte Fotó: Pexels

– Egy este egy XII. kerületben élő családi ház udvarán esti pisiltetésre kiengedtek egy németjuhászt. Gyanútlanul a gazdája is kiment levegőzni talán, amikor hat vaddisznóval találta magát szemben: két felnőttel és négy kicsivel – írta Facebook-posztjában az Állatvédőrség.

A két felnőtt vaddisznó egyenesen a döbbent férfinek támadt, akit németjuhásza hősiesen próbált védelmezni.

A két felnőtt vaddisznő megtámadta a gazdát. A kutya próbálta védeni őt, de sajnos a vaddisznók győztek. Az állat öt perc múlva már nem élt. A gazda is szenvedett el sérülést

– írtak a szomorú végkifejlettről.

Hozzátették, hogy olyan területeken, ahol a környéket emberek és állatok is lakják, és közös területen osztoznak, nem ritka, hogy vadállatok is megjelennek, akik sokszor akár veszélyesek is lehetnek. Főleg akkor számíthatunk rájuk, hogyha kint etetjük állatainkat vagy éppen egy teli szemetes várja őket a hideg, ínségesebb hónapokban.

– Tudjuk azt is, hogy a potya kaja könnyű préda rókának, sakálnak, vaddisznónak, borznak és sok más állatnak. A Cirmikének minden nap kirakott étel a teraszon rutinszerű vadállatetetéssé tud átcsapni. A nyitva felejtett kuka maga a Kánaán. A vaddisznó pedig nem a legbarátságosabb beszélgetőpartner, pláne, ha kölykei vannak – szögezték le. A szakemberek ezért azt kérik, fokozott óvatossággal járjunk el, ha esetleg szembe találjuk magunkat egy vadállattal:

Ha vaddisznót, őzet, vagy vadállatot láttok, kerüljétek el őket! A kerítést időről időre ellenőrizzétek! Ne hagyjatok kint ételt, ne hagyjátok a kukákat nyitva, célszerű a szemétszállítás reggelén kirakni az utcára

– kérik.