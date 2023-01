Szörnyű halál: Beszippantotta a repülőgép motorja a 3 gyermekes anyukát

A háromgyermekes Courtney Edwards szerető feleség és odaadó édesanya volt, ám egy egészen döbbenetes és tragikus baleset miatt gyermekei félárván maradtak.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Courtney az alabamai reptéren dolgozott, a földi kiszolgáló személyzet csapatát erősítette, ám a szilveszteri munkanapon megtörtént az, aminek sosem lett volna szabad megtörténnie.

A Daily Star arról számolt be, hogy a Dallasból érkező gép pilótái a földet érés után úgy döntöttek, hogy még két percig járatják a motort. Természetesen kiadtak egy figyelmeztetést is, mindenkit arra szólítottak fel (többször is), hogy semmiképp se menjen a gép közelébe.

Fotó: GoFundMe

A 34 éves édesanya viszont valamiért nem engedelmeskedett az utasításoknak, és olyan közel ment a géphez, hogy a motor beszippantotta őt.

Soha többé nem látták élve.

Férje összeomlott a gyásztól és egyelőre azt sem tudja, hogy fogja felnevelni a 3 félárva gyermeket.