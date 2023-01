Pillanatokon múlt az élete: egy telefonhívás mentette meg a gyanútlan sofőrt

Egy hatalmas szikla zuhant egy hegyoldal mellett parkoló Toyota Priusra kedden reggel a kaliforniai Malibuban. A sofőr néhány másodperccel a becsapódás előtt szállt ki a járműből - számol be róla a CNN.

Az autó szinte teljesen összeroncsolódott. Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Mauricio Henao éppen a vezetőülésnél ült, amikor a barátnője felhívta őt, hogy megkérje, nézze meg, nem maradt-e a táskája az autóban. Néhány másodperccel azután, hogy a férfi kiszállt, egy hangos morajlásra lett figyelmes.

A következő pillanatban már azt láthatta, hogy egy hatalmas szikla gyakorlatilag a földdel tette egyenlővé a kocsiját.

A sziklaomlás egy másik autóban is hatalmas károkat okozott, annak a szélvédője törött be, a törmelék négy sávot terített be, de szerencsére senki sem sérült meg.

Henao elmondta, hogy sokkolták a történtek. Örökké hálás lesz a barátnőjének, mert ha a nő nem hívta volna fel, az autóban ült volna, amikor szikla a tetőre zuhant.

A sziklaomlást valószínűleg az okozhatta, hogy Kaliforniára a múlt héten sosem látott vihar csapott le. A hatalmas esőzések következtében 25 millió ember otthonát fenyegeti árvíz. A délnyugati államban extrém időjárásra kell készülni az elkövetkezendő napokban is.