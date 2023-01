Szánkózni már lehet, síelni vasárnaptól várnak - hol mekkora a hó?

Habár a Kékestetőn 33 centiméteres friss hóréteg borítja a szánkó- és sípályákat, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályának tájékoztatása szerint

a közlekedők biztonsága érdekében a hétvégére lezárják az ikonikusnak mondható helyszínre vezető mellékutakat a Mátrában.

Hó van, síterep nincs

A hegység egyéb útjain is előfordulhat, hogy leszakadnak ágak, fák dőlnek ki, talán egyelőre jobb is elkerülni ezen szakaszokat – többek között Mátraszentistván Síparkja is átmenetileg zárva van. Hasonló, ha nem még kritikusabb a helyzet Dobogókőn, ahol valóságos káosz alakult ki az utakon péntek estére: a pomázi tűzoltóság híradása szerint a jegesedés miatt járhatatlanná vált az odafelé vezető út, ráadásul Esztergom irányában még baleset is nehezítette a forgalmat, vagyis teljes útzárra volt szükség a térségben.

Ezt mutatta a kékestetői kamera péntek este. Fotó: koponyeg.hu

Noha a Börzsönyben is már javában tart a tél, hiszen tegnap a Nagy-Hideg-hegyen a 30-40 centmétert is elérte a hó vastagsága, sőt kisebb buckákban már a fél métert is meghaladta, a 894 méter magas hegység csúcsánál pedig igencsak térdig ér, a helyi síliftek üzemeltető hiányában sajnos nem működnek – de persze nem kell csüggedni…

Vasárnaptól berobban a téli élet

Jó hír, hogy ha síelni nem is, szánkózni már most lehet: Budapest belvárosában ugyan nem maradt meg a fehér lepel, ám

a budai hegyvidéken ma reggelre néhány centiméternyi, zúzmarás hó takarta be a János-hegyet.

Ugyanezt tapasztalhatják ez emberek Visegrádon is, ahol a síelők számára fenntartott kezdőpálya mellett 150 méteres szánkópálya húzódik, sőt: a bobpálya mellett egy 300 méteres is található a Déli oldalon – itt 2 centiméteres a friss hóréteg.

Van, ahol már nyílt az ibolya és a hóvirág, most belepte a friss hó. Fotó: koponyeg.hu

Aki itthon szeretne síelni, vasárnap már lesz rá lehetősége: mint azt az eplényi Síaréna üzemeltetői lapunknak elmondták, várhatóan holnap már meg is nyílnak átmenetileg zárva lévő pályáik – ígéretük szerint ráadásul erről azonnal tájékoztatást is adnak kommunikációs csatornáikon. Hozzájuk csatlakozik majd a sorban a bánkúti Sícentrum is: ahogyan azt az intézmény hírül adta, vasárnaptól az 1-es, 2-es, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es számú sípályák, illetve a B és C felvonó, valamint az oktató pálya is üzemelni fog – a hóvastagság a maga 38 centiméterével itt nem mellesleg még meg is haladja a lezárt Kékestető számait. A mátraszentistváni sípálya jövő hétre ígéri a nyitást.

Aki síelni indul, előtte mindenképp tájékozódjon az aktuális hóhelyzetről, a pályák aktuális nyitva tartásáról.