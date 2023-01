Második születésnapját ünnepli: átment a vonat a 71 éves férfin, karcolásokkal úszta meg a balesetet

Hatalmas csattanásra lehettek figyelmesek az Győr-Moson Sopron Vármegyei Öttövény felé haladók, ahol csütörtökön egy férfi ugyanis kocsijával a vonatsínekre hajtott, majd egyenesen az éppen Tatabánya és Rajka között közlekedő vonatnak hajtott.

Újabb kocsi hajtott az érkező vonat elé. A sofőr csodával határos módon túlélte a balesetet - Fotó: Pexels

Saját lábán szállt ki a roncsból a nyugdíjas

A Móvár Press szerint a vonat ezután továbbhajtott, és végül csak később, a Lébény-Mosonszentmiklós vasútállomáson állt meg.

Azt is hozzátették, hogy az autót vezető férfiről úgy tudják, hogy nem csak, hogy túlélte a horrorisztikus csattanást, de az eset után saját lábán szállt ki a kocsiból.

Azt már a Mosonmagyaróvár Tv tudta meg, hogy a 71 éves férfit később kórházba szállították.

Egy arra autózó asszony elmondta, hogy a kocsi szörnyű állapotban volt:

- Láttam a kocsit, ott volt félretolva, az eleje szinte teljesen széttört. Később halottam, hogy a benne ülő férfi túlélte az esetet, és hogy elvileg kiszállt a kocsiból. Szerintem a második születésnapját ünnepelheti, mert ahogy halottam, az autóval először nekiment a vonat oldalának, majd a szerelvény megforgatta, és a hátulját is eltalálta. Kész csoda, hogy él

- szögezte le az autós. Hozzátette, hogy nem először lát olyat a környéken, hogy az autók a sorompó ellenére a sínekre hajtanak:

- Egyszerűen nem fogom soha megérteni, hogy miért teszik? Reflex? Hirtelen rossz döntés? Nem értem. Pár perc várakozás semmi egy élethez képest - szögezte le.

Két vonat is elgázolta

Nem ez az első eset az utóbbi időben. Egy figyelmetlen sofőr csupán a csodának köszönheti életét: alig két hete a Bors is megírta, hogy Szentesen hajtott a közeledő vonat elé egy terepjáró, utasai azonban időben kapcsoltak, és még sikerült kiugraniuk a kocsiból. Bár az autó totálkárosra tört, ők ép bőrrel megúszták az esetet.

Hasonlóan nagy mázlistának mondhatja magát az a férfi, aki december elején hajtott a sínekre Alsógödnél, ahol először az egyik, majd a másik irányból közlekedő vonat is nekiment, az autó pedig a két szerelvény közé szorult.

Bár a halálra vált szemtanúk már a legrosszabbra gondoltak, mindenki meglepetésére, az autót vezető férfi sértetlenül mászott ki a roncsból, mi több, még arra is volt ereje, hogy saját maga hívjon autómentőt, akiket aztán az összezúzott járgány tetején ücsörögve várt meg.

Az alsógödi balesetnél a sofőr kocsiját két szerelvény is eltalálta, ő mégis saját lábán szállt ki a kocsiból, majd magának hívott autómentőt - Fotó: Bors

Csomagtartón keresztül mászott ki a roncsból

Szeptemberben Sashalmon ütközött neki az Örs vezér tere felé tartó HÉV-nek egy Mercedes sofőrje, miután egy kereszteződésen áthajtva vélhetően elnézte a szemafor tilos jelzését. A szemtanúk ebben az esetben sem hittek a szemüknek, ugyanis a terepjárót vezető fiatal nő szinte sértetlenül, saját lábán szállt ki az autóból és várta a segítséget. Majdnem ugyan ebben a kereszteződésben decemberben is történt egy ráhajtásos baleset: akkor egy Suzuki sofőrje hajtott a HÉV elé, ahol először az egyik, majd a másik irányból haladó HÉV-nek is nekiment. Azonban, ahogyan a korábban említett sofőrökre, úgy a Suzukit vezető nőre is vigyázott valaki odafentről: egy szemtanú szerint ugyanis könnyebben sérült csupán, és saját erőből, a csomagtartón keresztül hagyta el végül a kocsit.

A Suzukiban ülő nő megúszta a kemény csattanást, mi több, épségben hagyta el a roncsot - Fotó: Bors

Kampányol a MÁV

A MÁV már évek óta nyomatákosan kéri az autósokat arra, hogy fokozott óvatossággal hajtsanak át a síneken, a tilos jelzés ellenére pedig semmiképpen ne menjen át a túloldalra.

Azonban a tavalyi évben egyre csak szaporodtak a hasonló esetek, így a MÁV végül egy kampány keretében igyekezett felhívni az autósok figyelmét a biztonságos közlekedésre a vasúti átjárókban:

- A vasúti átjárós balesetek száma 2022-ben drasztikusan megemelkedett, ezért a MÁV országos közlekedésbiztonsági kampányt indított elsősorban a figyelemfelkeltés és a közlekedési morál javítása érdekében

- írták. Ennek érdekében a www.mav.hu/erjhaza oldalon elrettentő baleseti helyszíni fotókat, magyarázó- és alap vasútbiztonsági információkat, és a témában készült saját videókat helyezett el.