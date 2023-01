Rendőrgyilkosság történt az éjjel Budapesten - helyszíni fotók

A rendőrség közleménye szerint a három rendőr késő este ment ki egy társasházhoz, miután bejelentést kaptak arról, hogy az egyik lakó beszakította az egyik szomszédja ajtaját. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol viszont a férfi mindhármukat megszúrta, majd az utcára szaladt, ahol egy figyelmeztető lövés után lábon lőtték.

Fotó: Bors

A megkéselt zsarukat azonnal kórházba vitték, azonban a legsúlyosabb sérült életét már nem tudták megmenteni.

A környékbeliek közül többen hallották a ricsajt és a lövéseket is:

Csak a hangzavarra eszméltem fel, aztán pedig csak egy rohanó férfit és utána rohanó embereket láttam, végül pedig két durranást, amiről már akkor azt gondoltam, hogy lövés

- mesélte egy környékbeli férfi.

Fotó: Bors

Úgy tudjuk, hogy a környékről többen is hívták a rendőröket, de azokat vélhetően maga, a megtámadott szomszéd is értesítette. A Bors úgy tudja, hogy a férfi az elsőként felsiető rendőrt mellkason szúrta, majd miután a másik két zsarut is megsebesítette, lerohant az utcára. Információink szerint a mellkason szúrt rendőr nem tudott már megmozdulni, két sebesült társa viszont a késes után iramodott, míg végül a közeli megállóban utól is érték, ekkor adták le a figyelmeztető, majd a lábra célzott lövést.

Fotó: Bors

Az erősítés ezek után érkezett, de a támadó ekkor a villamosmegálló korlátjának támaszkodva feküdt.

Soha nem láttam még ennyi rendőrautót. Aztán azt láttuk, hogy a mentősök betesznek valakit a kocsiba, majd elhajtanak. De a tucatnyi rendőr még ott maradt

- tette hozzá a férfi.