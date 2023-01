Öngyilkos menyasszony: családot tervezett és boldog akart lenni a 25 éves Barbi

Csodás élet és karrier is várhatott volna Barbarára, ám a fiatal menyasszony mégis a vonat elé lépett péntek délután. Mielőtt eldobta az életét, közzétett egy búcsúlevelet a Facebookon, amelyben a vőlegényének, Zsoltnak is üzent:

„Megpróbáltál meggyógyítani egy szívet amit nem te törtél össze. Most az egyszer nem kérdezem meg, hogy velem jössz-e”

– fogalmazott a lány.

Barbara sikeres modell lehetett volna. Fotó: Facebook



A gyászoló férfi júliusban kérte meg Barbara kezét. Közös életet terveztek, ám a menyasszony nem volt képes leszámolni a szomorú múltjával. Gyerekkorában intézetbe került, és még a szerető nagymamája sem tudta magához venni. Az iskolában jól teljesített, megfelelő szakmát is elsajátított. Sokan szerették kedvessége miatt. A hozzá közelállók tudták, hogy nehéz élet jutott neki, de bíztak benne, hogy a szerelem segítségével végre egy jó időszak következik számára. Az utóbbi időszakban ugyan több nyomasztó posztot is közzétett, ám a barátai is csak utólag jöttek rá, hogy azok már intő jelek voltak. Január elején egy újságcikket osztott meg, amely azt taglalta, mit tehetünk, hogy megóvjuk a fiatalokat az öngyilkosságtól.

Minden adott volt a boldogságunkhoz

– mondta a Borsnak Barbara vőlegénye, és elárulta: a családalapítást tervezték.

Zsolt úgy gondolja, hogy a lány a szépsége miatt akár nemzetközi szupermodellé is válhatott volna. Ennél azonban szerényebb karriert választott.