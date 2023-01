Novák Hunor: ezek az otthoni praktikák beválnak torokfájás ellen

Az elmúlt év végén de idén januárban is szinte robbanás szerűen megnőtt a különféle felsőlégúti megbetegedések száma. A tünetek igen változatosak: sokan panaszkodnak lázra, torokfájásra, makacs köhögésre, és természetesen a gyerekeket sem kímélik a kórokozók. Ennek kapcsán Dr. Novák Hunor gyermekgyógyász a TV2 Mokkának elárulta: télen alapvetően sok a betegség, amit természetesen a legtöbben negatívumként él meg mindenki, legfőképpen a kisgyermekes szülők. De azt is kiemelte: a betegségeknek erősítik is a gyerekek immunrendszerét, sajnos szükséges „rossz”, hiszen meg kell ismerkedniük a vírusokkal.

Dr. Novák Hunor szerint nem véletlen, hogy újult erővel támadnak a vírusok Fotó: Borsonline

Az elmúlt években, mikor a koronavírus miatt lezárások voltak, maszkot hordtunk, jobban figyeltünk a fertőtlenítésre, kézmosásra, távolságot tartottunk nagyon sok vírussal szemben elvesztettük az immunitást,

pl. ilyen az RSV vírus is, ami ráadásul csecsemőkre nagyon veszélyes, és súlyos esetben akár kórházba is kerülhetnek légzési elégtelenség miatt. Tehát összességében azért ilyen sok a megbetegedés, mert idén sok sok vírus újult erővel tud támadni. Sajnos ez az élet velejárója – hangsúlyozta az orvos.

A tünetek is nagyon változatosak

Dr. Novák Hunor azt is elárulta: a vírusfertőzések gyakorlatilag szinte bármilyen tüneteket képesek okozni.

- Ezen kívül minden fertőzésnek lehet szövődménye. Nekem is volt olyan betegem évekkel ezelőtt aki egy torokgyulladás miatt agyvelőgyulladással került kórházba. Tehát ez nem csak a Covid sajátossága. Sőt, egyénenként is változhatnak a tünetek. Lehet, hogy ugyanaz a vírus nálam semmit sem okoz, valakinél lázat, másnál hasi panaszokat, és köhögést.

Otthon praktikák a tünetekre

Dr. Novák Hunor kiemelte: a Covidhoz hasonlóan a többi vírus elkerülésében is segíthet pl. a maszk viselése, a sűrű kézmosás, de a legfontosabbak a védőoltások.

- Pl. az influenzavakcina, ami 6 hónapos kor felett mindenkinek kiemelten javasolt, ami másik pedig, amiről nagyon megfeledkeznek a szülők is, az az alvás, az alvás minősége. Az alvás az egy rettentő fontos dolog az immunrendszer szempontjából, és ezzel érdemes lenne foglalkozni, főként kisgyermekek esetében.

Ezen kívül Dr. Novák Hunor kiemelte: otthon érdemes torokgyulladásra pl. húslevest vagy mézet enni, ezek hatása tudományosan is bizonyított, de fontos, hogy ezeket 1 éves kor felett szabad csak alkalmazni.

- Nekünk orvosként az a feladatunk, hogy a betegségen elsősorban „végigkísérjük” a gyerekeket, és megtaláljuk azt a pontot, amikor esetleg szövődmény lép fel, és kell pl. antibiotikum. De addig is a legtöbbet használó gyógyszer az az ibuprofen és a paracetamol hatóanyagú gyógyszer, az egyszerű lázcsillapítók.