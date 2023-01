Megrendülve jelentette be a család: feladta a harcot a Terminátor-filmek sztárja

Earl Boen családja pénteken jelentette be, hogy 81 éves korában elhunyt a Terminátor-filmek sztárja. A színészlegenda egy ideje betegeskedett, de halálának pontos oka egyelőre nem ismert. A hírek 2022 őszén négyes stádiumú tüdőrákot diagnosztizáltak nála.

Earl Boen, Actor in ‘The Terminator’ Movies, Dies at 81 https://t.co/ptw7RnojGt — Variety (@Variety) January 6, 2023

Earlre leginkább dr. Peter Silberman szerepéről emlékeznek a Terminátor-filmekből, de a 80-as években sok más ikonikus moziban is szerepelt. Karrierje során Boen számos tévésorozatban, filmben dolgozott, de szinkronszínészként aktív volt. A hangját kölcsönözte a World of Warcraft és a Monkey Island című videojáték-sorozatokhoz, de feltűnt Az elnök embereiben és az Ügyvédek című tévésorozatban is.