Márciustól fizetni kell a mobilnetért, ha Facebookozunk: itt vannak a részletek

Brüsszel szerint nem jó, ha a mobilszoláltatók ingyenessé teszik a közösségi médiás alkalmazásokat azért, hogy a díjcsomagokat ezzel népszerűsítsék. Tavaly júniusban az uniós tagállamok szakhatóságait egyesítő BEREC új iránymutatást adott ki, miszerint a jövőben semmilyen, egyes platformokat vagy alkalmazástípusokat megkülönböztető, úgynevezett "zero rate", vagyis nulla díj konstrukció nem alkalmazható. Ez alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022 őszén határozatban kötelezte mindhárom mobilszolgáltatót, hogy 2022. november 15-ig fejezzék be a nullás adatkeretű csomagok értékesítését. Továbbá 2023. március 31-ig meg kell szüntetniük vagy módosítaniuk kell azokat a szerződéseket, amelyeknél volt valamilyen "zero rate" opció - magyarán, ettől fogva leszívja a mobilnetet a közösségi oldalak használata.

Ettől fogva nincs ingyenes alkalmazás. Képünk illusztráció. Fotó: Pixabay

Számos havidíjas mobil díjcsomagban voltak ingyenes alkalmazások, amik nem fogyasztották az adatforgalmat és akkor is lehetett használni, ha az adatkeretünk már elfogyott. Ilyen volt a Facebook, az Instagram, a Messenger és WhatsApp, sőt még néhány navigációs applikáció és a Spotify is. Ezek mind pénzbe fognak kerülni a mobilszolgáltatóknál, tehát minden közösségi médián eltöltött percünk végül meg fog jelenni a hónap végi telefonszámlánkon, ha a mobil internetünket használtuk – írja a Ripost.

Ezek után mindenkinek érdemes lesz kiszámolnia, hogy mennyibe kerül a böngészése ezeken a platformokon. Néhány alkalmazás „fogyasztása: Facebook 90 Megabyte (MB), az Instagram 1080 MB, Spotify 144 MB, a Waze pedig 0,4 MB-ot fogyaszt. Ez a szám a Facebook Messengernél a legkedvezőbb: ott 0,001 MB adatmennyiség fogy egy óra alatt, ami kb. 100 üzenetet jelent. Azoknak, akiknek korlátlan fogyasztásra szól az előfizetése, ezzel nem kell foglalkozniuk. Sokan, akik megtehetik, már ilyen előfizetést választanak.

