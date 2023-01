Magyar felesége már 15 évesen levetkőzött a 74 szeretőt tartó milliárdosnak

Sőt, igazán ott emelkedett művészi szintre. Ő az, akinek egyetlen monstre szerepe a házassága volt, a hóbortos hippi, Alexander Thynn márki oldalán.

Anna a hatvanas években. Fotó: AFP

Anna az 56’-os forradalom idején lépett le Magyarországról, alig 15 évesen. Párizsban kószált, gyakran lógott az iskolából, így lett kedvenc időtöltése a mozizás. A már kamaszként is gyönyörű lányra ekkor figyelt fel a brit főnemes, akinek aztán házastársa lett, hitvesi ágyát másik 74 szeretővel osztva meg. Mindez 1959-ben történt. És úgy kezdődött, hogy Thynn meghívta a bakfist a mozi után egy kávéra. Egy hónappal rá pedig rávette, hogy vetkőzzön le és álljon modellt neki.

Zsiráffal és plüssnyuszival az egyik magazin fotózásán Fotó: AFP

Túlélte a légitámadást

A Gyarmathy Annaként anyakönyvezett lány nem sokkal később már Anna Gael művésznéven indította be filmes karrierjét, elsőként a Milánói történet című olasz habkönnyű vígjátékban kapott szerepet. Aztán férjhez ment, ám nem az angol multimilliárdoshoz, hanem Gilbert Pineau francia rendezőhöz, de maradt közben a márki szeretője is. Eltelt tíz év, és megunva a szeretői státuszát, hozzáment a különc főnemeshez.

Thynn ekkor egy hatalmas Longleath-i, Erzsébet-kori, 1000 hektáros birtokon élt. Anna nem sokat volt otthon, mivel filmes karrierjét feladva riporternek állt, és a vietnami háborús helyszínekről éppúgy jelentkezett, mint az északír konfliktus gócpontjáról, vagy a dél-afrikai zavargásokról. Kambodzsában túlélt egy légitámadást és az azt követő négy hónapos ostromot is épp bőrrel megúszta.

Tudta, hogy folyamatosan megcsalják

És nem csak a hírekkel volt képben, azt is tudta, mi történik otthon. Hiszen a brit társasági sajtó gyakran és részletesen beszámolt a párizsi művészvilág színes és hóbortos öltözékeiben megjelenő Thynn partijairól, aktuális szeretőiről, szerelmi életéről. Thynn-t az sem fogta vissza, hogy két közös gyermeke született Annától, a magyar lány pedig belenyugodott abba, hogy férje nem átlagos vérmérsékletű, ha a gyengébbik nem közelít hozzá. Házasságuk mégsem mondott csődöt: ugyanis alig találkoztak. A hetvenes években különböző országokban élték életüket. Thynn Angliában, Anna Párizsban, ahol a könyveket írt, de erotikus képek is készültek róla magazinok számára. Időközben a márki egy törvénytelen gyermekkel is megajándékozta családját, a hatalmas palotában pedig néha együtt volt a szeretők népes társasága. Velük Anna három hetente találkozott, ennyi időt volt távol egyhuzamban Thynntől.

És ebből lett végül az a 70 milliárd forintnyi fontot érő per, amit a 87 évesen, 2020-ban meghalt márki után maradt. Anna tavaly hunyt el, de addig folyamatos harcban állt a gigantikus örökségre hajtó ex-szeretőkkel, akik közül volt, aki beköltözött a birtokra is.