Itt a lista, ezek lesznek 2023-ban a legjobban fizetett állások

Az új év sokaknál jelent új munkát, illetve sokan most döntenek arról, hogy milyen irányban tanuljanak tovább és legalább ennyien készülnek pályaváltásra is. Az emberek érthető módon olyan állást keresnek, ami elsősorban biztonságos megélhetést jelent, a szerencsésebbek még szeretik is a munkájukat. A jövő év nem rendezi át különösen az álláspiacot, legalább is a Profession.hu jóslata szerint.

Fotó: Shutterstock

IT szektor

Már gyermekkoromban mindenki azt mondta, hogy tanulj informatikát, mert az a jövő, de arra nem számított, hogy ezt 30 év múlva is a jövő, illetve a jelen is egyszerre. Az IT szektor továbbra is

az egyik legjobban keresett és a legjobban megfizetett szakma Magyarországon,

legyen szó annak bármelyik területéről és ez nem is változik előreláthatóan.

Pénzügyi szektor

Ez a szakterület sem akar kimenni a "divatból", amit a képzésre jelentkező száma, illetve az álláshirdetések is alátámasztanak. Sokan váltanak ebbe az irányba, ahol a jó matek a legkevésbé mondható hátránynak és hosszú távon kínál jövőképet.

Fotó: Shutterstock

Szakmunkás jövő

Előnye, hogy itt lehet a legkevesebb képzettséggel és a leggyorsabban elhelyezkedni, illetve ezek a képzések a legolcsóbbak, illetve a leggyorsabban elvégezhetőek. A legnagyobb hazai állásportál beszámol róla, hogy 4 ezernél is több ilyen állás van a rendszerünkben a legnépszerűbbek között van az operátor, a minőségellenőr és a villanyszerelő is.

Egészségügy, betegápolás

Mind a magán, mind a közegészségügyben szükség van a jól képzett emberekre, az orvosoktól egészen az ápolókig. Ráadásul sok a külföldön végezhető munka ebben a szektorban, ami fizetésben jóval kedvezőbb.

Az előrejelzések szerint a betegápoló szakmában várható a legnagyobb növekedés,

hiszen több millió szakemberre van szükség a világon. Emellett a már kiemelt bérezésű kedvelt házi betegápoló szektorban is emelkedés várható, amit leginkább a koronavírus járvány katalizált.