Hamarosan látható lesz a Föld felé tartó tűzgömb

Különleges égi jelenségnek lehetünk szemtanúi január végén–február elején.

Fotó: Pixabay

A Like Balaton beszámolója szerint a magyar tenger környezetéből szabad szemmel is láthatóvá válik majd az a tavaly márciusban felfedezett üstökös, amelynek röppályáját elemezve a csillagászok arra jutottak, hogy 50 ezer éve már elszáguldott a Föld közelében. Vagyis legutóbb a neandervölgyi ősemberek láthatták a most C/2022 E3 (ZTF) kódjelet kapott égi csodát.