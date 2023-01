Fontos levelet küldött a bank: tízezreket spórolhatsz, ha megnézed!

A bankoknak minden év január 31-ig el kell küldeniük a bankszámlák díjkimutatását az ügyfeleknek. Ez egy év teljes költségeit tartalmazza, így ebből mindenki megtudhatja, valójában mennyit is fizet a bankszámláért. Mit tartalmaz ez a kimutatás és hogyan lehet spórolni a bankolás költségein? Ezt tanácsolják a szakértők!

Fotó: Shutterstock

Hol található ez a díjkimutatás?

Az egységes díjkimutatást nem az email címünkre küldik, hanem a netbankunkba. A levél tárgya sokszor PAD díjkimutatás vagy egy ehhez hasonló kifejezés. A legtöbb banknál így találhatjuk meg a kimutatást, az OTP Banknál viszont ez valamivel nehezebb. Náluk a Számlakivonatok, szerződések, egyéb dokumentumok menüpont alatt kell részletes keresést futtatni, és itt találhatjuk meg a Díjkimutatás dokumentumot - írja a money.hu. Aki pedig nem használ netbankot és akivel a bank amúgy is postai levélben kommunikál, annak a bank postai úton küldi meg az egységes díjkimutatást is.

Óriási a különbség van a bankszámlák díjai között

2023. január 2-án a Bankmonitor bankszámla kalkulátora szerint - a vizsgált 10 magyarországi bank legolcsóbb számláit nézve - átlagos használat mellett és 300.000 Ft havi nettó jövedelem számlára érkezése esetén 0 forint és 213.000 forint között változott a teljes éves bankolási költség, míg az átlagos éves költség 30.600 forint volt. Látható tehát, hogy óriási a különbség az egyes bankoknál fizetendő költségek tekintetében - hangsúlyozza Fülöp Norbert, a Bankmonitor elemzője.

Fotó: Shutterstock

Kevesen tudják, pontosan, mennyit is fizetnek a banknak

Pénzbe kerül például a kártyakibocsátás. Sőt, a kártya után éves díjat is szedhetnek, ami akár 10-25.000 Ft is lehet. Ott vannak még az értesítő sms-ek, amiknek darabja 50 Ft is lehet, az átutalások díja, a készpénzfelvétel, a csoportos beszedés díja és még rengeteg minden. A díjkimutatás ezeket mind tartalmazni fogja, így a kézhezvétele minden évben egy jó alkalom arra, hogy elgondolkodjunk, érdemes-e olcsóbb bankszámlára váltanunk.

Így spórolhatsz tízezreket a bankszámládon