Erre jobb felkészülni: nem mindennapi időjárás vár ránk a héten

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szinte egész héten eshet az eső. A hét első napján, délelőtt még csak a Dunántúlon várható eső, de délutánra már a Dunától keletre is megérkezik a csapadék, a magasabban fekvő tájakon pedig havazásra is készülhetünk.

A héten még nem tehetjük el az esernyőnket Fotó: Shutterstock

A hét további részében is marad az esős, borongós idő, erős széllel, de igazán hidegre még nem kell számítanunk. Kedden és szerdán átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, rövidebb időre a nap is kisüthet. Kedd délután azonban újabb csapadéktömeg érkezik délnyugat felől.

A héten még marad a tavaszias hőmérséklet

Hiába az eső és a köd, hétközben még nem kell mínuszokra számítanunk. Kedden és szerdán, akár 10-12 fokig is szökhet a hőmérő higanyszála. Fagypont alá először csak a hétvégén megy a hőmérséklet.

Hétvégén megérkezik a télies időjárás Fotó: Pixabay.com

Hétvégétől jön a tél

Pénteken és szombaton érkezhet a télies időjárás. A legtöbb csapadékot péntekre jósolják. Aznap akár 11 mm is eshet. Hétvégén az ország északnyugati részén már egyre több helyen várható havazás is, a viharossá fokozódó szél pedig egyre hidegebb levegőt hoz. Előreláthatólag jövő héten is mínuszok várhatóak, így az e heti enyhe idő ellenére még nem tehető el a téli kabát.