„Életünk hátralévő részét együtt akartuk eltölteni”- Esküvője reggelén halt meg a fiatal édesanya

Nadia Joseph és Devon Gosine a varázslatos déltengeri Trinidadba utazott Nagy-Britanniából, hogy ki mondják a boldogító igent és ott töltsék el a mézesheteiket.

Trinidad házasságkötő temploma (Fotó: Pixabay)

Nadia nehezen aludt el előző este, de vőlegénye ezt annak tulajdonította, hogy leendő hitvese nagyon izgul a másnapi esküvőjük miatt. Akkor rémült csak meg, amikor később szokásához híven megpróbálta egy csókkal felébreszteni, de a lány nem reagált. Azonnal hívta a mentőket, akik 45 percen át próbálták újraéleszteni, ám hiába. A halottkém megállapítása szerint hirtelen halálát májbetegsége okozta, amiről a családja nem is tudott.

Életünk hátralévő részét együtt akartuk eltölteni, és ez az álom most szertefoszlott. Az egyetlen vigaszom, hogy hirtelen történt, így legalább nem kellett szenvednie

– mondta el könnyeivel küszködve az egyedül maradt vőlegény a My Londonnak.

33 évet élt, és volt egy 10 éves fia, Emari, aki szintén vele tartott a karibi szigetországba. Egy ilyen út azonban nem két fillér, az édesanya valószínűleg az utolsó megtakarításához nyúlt hozzá, hogy ki tudja fizetni: felmondta az életbiztosítását, ráadásul még utasbiztosítást sem kötött. Így most nemcsak a tragédia, hanem az anyagi problémák is feladják a leckét a brit famíliának. Hogy hazavihessék Nadia földi maradványait, el kell hamvasztani, ami csaknem 700 ezer forintnak megfelelő összegbe kerül. A család próbál pénzt gyűjteni a kisfiúnak is, hogy mielőbb visszautazhasson Londonba, mert a legnagyobb teher alighanem rá nehezedik, hogy feldolgozza édesanyja hirtelen halálát.