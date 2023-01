Családi pótlék 2023: kiderült, mikor utalják idén

A szokásosnál korábban utalták tavaly decemberben a családtámogatási ellátásokat, így idén még nem érkezett sem családi pótlék, sem gyermekgondozást segítő ellátás, sem gyermeknevelési támogatás, sem fogyatékossági támogatás, sem pedig a vakok személyi járadéka. Mikor érkezik 2023-ban a családi pótlék, illetve az ehhez tartozó támogatások?

Sok család kap idén is minden hónapban családi pótlékot. Fotó: popcorner / shutterstock

Hogyan igényelhető a családi pótlék 2023-ban?

Bármely szülő vagy gyám igényelheti, az egyetlen feltétel, hogy gyermeket neveljen. Jó hír, hogy álláskeresőként is igényelhetjük, akkor is, ha munkanélküli segélyt kapunk. Az igénylés háromféleképpen történhet: személyesen, online vagy postai úton. Online a Magyar Államkincstár aloldalán a Kérelem családi pótlék megállapítására nyomtatványt kell kitölteni, amihez ügyfélkapus regisztráció szükséges. Személyesen a magyarorszag.hu-ról vagy a Magyar Államkincstár oldaláról tudjuk letölteni a nyomtatványt, amit kitöltve bármelyik budapesti vagy megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán, vagy a kormányablakok egyikén le lehet adni. Ugyanezeket a dokumentumokat kell postán is elküldeni a Magyar Államkincstárnak.

Ennyi a családi pótlék összege 2023-ban

Az úgynevezett nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás összege egy gyerek esetén 12.200 forint havonta, egy gyereket nevelő egyedülálló szülő esetén pedig 13.700 forint. A kétgyerekes családok gyerekenként 13.300 forintot, azaz összesen 26.600 forintot kapnak havonta. Ha a szülő egyedül nevel két gyermeket, akkor 14.800 forint jár gyermekenként, vagyis összesen 29.600 forint. Három vagy több gyermek esetén ezek az összegek 16.000-17.000 Ft/hó/gyermek. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, továbbá a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után 23.300 forint jár havonta. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyereket egyedül nevelő szülő esetén pedig 25.900 forint.

Ekkor érkezik az idei első családi pótlék

A következő családi pótlékot 2023. február 2-án, csütörtökön utalják. A banki jóváírás várható időpontja február 2. csütörtök lesz. A családi pótlék postai kifizetés esetén várhatóan a fent jelzett napot követő 2-4 munkanap múlva érkezik meg.

Ekkor érkeznek 2023-ban a családi pótlékok és egyéb támogatások. Fotó: KALLUS GYORGY

Ezek a hivatalos családi pótlék utalási időpontok 2023-ban

Februári családi pótlék: 2023. március 2. (csütörtök)

Márciusi családi pótlék: 2023. április 4. (kedd)

Áprilisi családi pótlék: 2023. május 3. (szerda)

Májusi családi pótlék: 2023. június 2. (péntek)

Júniusi családi pótlék: 2023. július 4. (kedd)

Júliusi családi pótlék: 2023. augusztus 2. (szerda)

Augusztusi családi pótlék: 2023. augusztus 25. (péntek)

Szeptemberi családi pótlék: 2023. október 3. (kedd)

Októberi családi pótlék: 2023. november 3. (péntek)

Novemberi családi pótlék: 2023. december 4. (hétfő)

Decemberi családi pótlék: 2024. január 3. (szerda)

(Ripost)