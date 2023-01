A szakértő most elárulta a titkokat: így kell vezetni ködös időben

Az autósok többsége nem eléggé felkészült a ködös időjárás okozta nehézségekre, mert nem gyakran vezet ködös időben. Éppen ezért azt szoktuk javasolni, hogy ködös időben csak az vezessen, akinek feltétlenül muszáj.

– árulta el a Borsnak Albert Péter vezetéstechnikai szakértő.

A többség nem elég biztonságosan vezet ködös időben. Fotó: Shuterstock

Ködös időben a sebesség csökkentésével és a követési távolság növelésével lehet mérsékelni a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Például ha valaki 50-nel megy, akkor legalább 2 másodpercnyi követési távolságot érdemes tartania, ami nagyjából 28 méter. Amennyiben ködös időben közlekedik, ez legalább 3 másodperc, vagyis nagyjából 42 méter – tudtuk meg az alapszabályokat Albert Pétertől, aki kiemelte, hogy nemcsak látni, de látszódni is egyaránt fontos az utakon.

Kétféle ködlámpa van az autókon, az első a ködfényszóró, a hátsó pedig a ködzáró fény. Előbbi arra szolgál, hogy jól lásson a sofőr, míg utóbbi azért, hogy őt jól lássa a mögötte haladó. Ezek rossz használatával komoly anyagi és biztonsági károkat okozhatunk.

– hívta fel a figyelmet a vezetéstechnikai szakértő.

Sokan nincsenek vele tisztában, hogy a távolsági fényszóró ködben az egyik legrosszabb választás. Helyette sokkal célszerűbb a tompított vagy első ködfényszóró. Ám fontos tudni, hogy lakott területen csak akkor használhatunk ködlámpát, ha másokat nem zavarunk vele. Mivel a köd kialakulásához a levegő magas nedvességtartalma is szükséges, annak vízcseppjein úgy törik meg a fény, hogy szinte fehér falat képez, ami miatt nyilvánvalóan nem megfelelőek a látási viszonyok.

Albert Péter évente több mint 50 ezer kilométert vezet. Útjai során csupán néhányszor fordult elő, hogy használnia kellett volna a hátsó ködzáró fényeket, melyeket csak akkor érdemes bekapcsolni, ha 20 méter alá csökken a látótávolság. Egyéb esetben csak elvakítja a mögöttünk haladót.

A leggyakoribb járművezetői hibák között van, ha valaki a ködöt elhagyva egyből gyorsítani kezd, ahelyett, hogy tartaná a sebességét, számítva az újabb ködfoltra. Sokan a jármű világítását is úgy felejtik, ahelyett, hogy az aktuális helyzethez igazodnának.

A megfelelő vezetéstechnikai készségek elsajátítása mellett autónk állapotára is oda kell figyelnünk. Az ablaktörlőknek is megfelelően kell működniük, ahogyan a világító berendezéseknek is. Hiába vannak például jól beállítva a fényszórók, ha nem tiszták. A modern, automata vezérlésű autóknál pedig jellemző, hogy automatikusan távolsági fényszóróra kapcsolnak ködben, ami rontja a látási viszonyokat, ezért érdemes kikapcsolni az automatizmust. Komoly segítséget nyújthat autónk navigációs rendszere, mely miatt fel tudunk készülni például az esetleges kanyarulatokra.

A ködfoltok kialakulásához elengedhetetlen a talajmenti alacsony hőmérséklet. Ebből a sofőr arra is tud következtetni, hogy figyelnie kell a fekete jég miatti ráfutásra is. Sokkal óvatosabban érdemes tehát vezetnie.

