Tovább dagad a nyugdíjasokat lehúzók botránya: durva fenyegetéseket kaptak a tanúk

Nagy visszhangja van annak a Riposton megjelent cikknek, amiben a nyugdíjasokat lehúzó bizniszről rántották le a leplet. Miután Palikék műsorában a magukat motivációs trénernek nevező Bódi testvérek bevallották, hogy korábban „időseknek adtak el minden szart”, bemutatta a lap, hogy korábbi kollégáik, ismerőseik továbbra is a nagy nyugdíjasbizniszben utaznak, ami igencsak jövedelmező.

„Megjelent rólunk, hogy nyugdíjasokat vertünk át. Van valóságalapja. Egy olyan cégcsoportnál dolgoztunk, aminek olyan termékei vannak, ahol főként a nyugdíjasok a potenciális vevők. Gyakorlatilag itt nagyon jó pénzt kerestünk” – vallott az egyik motivációs tréner. A Ripost cikkének megjelenése után többen fenyegetést kaptak, nagyjából azzal az üzenettel, hogy tartsák a szájukat.

Három ember kereste meg az elmúlt napokban a Ripost szerkesztőségét. Bennük az a közös, hogy mind regisztrált tagjai a Reddit nevű közösségi oldalnak, ott mindhárman kizárólag becenévvel szerepelnek (tehát nem beazonosítható, hogy kik ők), és mindhárman megosztották többek között a Ripost cikkét és még egyéb információkat a Bódi testvérekről, illetve a nyugdíjasokat lehúzó bizniszről ezen a platformon. Ezután pedig mind a hárman a Bódi testvérekkel kapcsolatos, igencsak érdekes üzeneteket kaptak.

Kamu rendőrségi fenyegetést kapott egyikük

Egyiküket a „rendőrségtől” keresték meg, míg egy másik ember "ügyvédi felszólítást" kapott.

A harmadik ember azzal hívta fel a Ripostot, hogy őt egy magát független oknyomozó riporternek és újságírónak kiadó férfi kereste fel, viszont a levele hemzseg a helyesírási hibáktól, teljesen egyértelmű képtelenségektől, így vélelmezi, hogy egy csaló írogat neki. „László Attila vagyok, oknyomozó riporter és újságíró. Egy elég felkapott témával kezdtem el foglalkozni, a 'Bódi tesók' ügyében” – szólt a levél.

A Ripost munkatársa azzal hívta fel a férfit, hogy korábban a Redditen beszéltek. A kamu oknyomozó a hívás során végig azt próbálta kideríteni, hogy akivel beszél, honnan ismeri a Bódi testvéreket, melyik évben dolgozott náluk és mit tud. Igyekeztek semleges válaszokat adni a kérdéseire, és kideríteni, hogy valójában ő kicsoda. A férfi nem kevesebbet állított, minthogy ő „a Ripostnak is segített az információk gyűjtésében, sőt, a korábbi, Bódi testvérekről szóló cikk anyaggyűjtésében is segített". A férfi még azt a teljesen elképesztő hazugságot is közölte a telefonban, hogy "neki ezt a munkát honorálják az újságok „mindenféle jutalék alapú fizetésekkel”, és ha ő jobb írást ad le, akkor „magasabb jutalékot” kap, amiből az interjúalanynak is adni fog. Ezeket a hazugságokat úgy sorolta fel a telefonban, hogy szinte levegőt sem vett közben. Természetesen az újságírók nem jutalékokért dolgoznak, sőt, interjúalanyaiknak sem fizetnek semmilyen pénzt, László Attilát pedig a Ripostnál nem ismerik és nyilvánvalóan sosem dolgoztak vele.

A dolog akkor vett teljesen szürreális fordulatot, amikor a telefonszámot, amit a kamu oknyomozó adott meg, megtalálták a Google és a Facebook nyilvántartásában, méghozzá egy időseknek egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó céghez rendelve. „Cégünk arteriográf állapotfelméréssel foglalkozik” – áll a cég Facebook-oldalán. Az üzlet logójában a szemfülesebbek a K.D. monogramot fedezhetik fel, ő az üzletvezető, egyben fotókkal bizonyíthatóan a Bódi testvérek barátja.

Ez bizony azt jelenti, hogy valaki a Bódi testvérek egy ismerősének üzletéhez rendelt telefonszámról kamu újságírónak adja ki magát, visszaél a Ripost nevével, és így próbálja meg kideríteni, hogy ki állhat a mögött a Reddit profil mögött, ami a Bódi testvérekről szolgáltat néha információkat. Amikor a kamu oknyomozó újra felhívta a Ripost munkatársát, hogy időpontot egyeztessen vele, szembesítették azzal a ténnyel, hogy megtalálták a telefonszámot az interneten egy nyugdíjasokat lehúzó üzlethez rendelve. „Elárulok önnek egy kisebb titkot, van benn egy alkalmazottunk az egyik üzletben és onnan ugye ez a nagy összefüggés” – vágta rá csuklóból a hazugságot.