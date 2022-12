Tizenhét órás mentés lett egy egyszerűnek tűnő sárba ragadásból

Nem mindennapi események játszódtak le Romániában, Buzau megyében, Scortoasa városa közelében, ahol ismét bebizonyosodott, hogy hiába juttattunk embert a Holdra, hiába létezik már nanotechnológia, szervátültetés, vagy arcfelismerő telefonok,

egy közepesen nagy eső után keletkezett sár máig képes mindent felülírni és megmutatni, hogy a természet az úr.

Hiába volt a mentő csapatoknak quadja, a sárral az sem bírt Fotó: bbernard

A hollywoodi producerek olyan cselekményeket, fordulatokat és drámát várnak a forgatókönyvíróktól, mint amit egy idős nyugdíjas bukaresti pár okozott – számolt be az esetről az adveraul.ro román híroldal. Az egész azzal indult, hogy este a központi segélyhívó számon bejelentette a házaspár, hogy autójukkal eltévedtek az erdőben, mert oda vezette őket a GPS, és a járművük elakadt a sárban. A hívásukra gyorsan odasietett egy önkéntes ment csapat egy négykerék-meghajtású terepjáróval, és fel is vették őket, ám az ő járművük is elakadt, amikor becsúsztak egy árokba, amiből a nagy sár miatt nem tudtak kijönni. Ekkor indultak útnak a katasztrófavédelem egységei, akik nem bízták a véletlenre, és egy lánctalpas quaddal közelítették meg a mentés helyét. Ekkor már hajnali 4 óra volt. A többség azt gondolná, hogy ezzel vége is a történetnek, hiszen képzett és jól felszerelt szakemberek kezébe került az ügy, akik megfelelő járművekkel is fel vannak vértezve.

A katasztrófavédők megtalálták az önkéntes mentőket és az eltévedt párt, ám a lánctalpas quaddal is sikerült beragadniuk a sárba,

így nem volt más választásuk, mint mentést kérni a saját kollégáiktól, akik küldtek egy újabb quadot, amivel egyenként kivitték a biztonságos főútra az erdőben "elveszőket", másnak pedig sikerült a sár fogságából is kiszabadítani mindhárom járművet.