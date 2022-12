Könnybe lábad a szem: Ezt kívánja karácsonyra az SMA-s Zsombi anyukája

Az SMA-s Zsombi is nagyban készülődik már az ünnepi időszakra: anyukája elárulta, hogy bár egy kis segítséggel, de idén már a kisfiú dekorálta ki a szobáját, és ragasztgatta fel a karácsonyi matricákat az ablakra.

– Zsombi nagyon várja már a karácsonyt, ebben az évben ő is tud segíteni a fa díszítésében – mesélte mosolyogva Burinda-Szűcs Szabina, Zsombor édesanyja. – Szeretnénk most kijutni az utolsó gyertyagyújtásra, Zsombi egyébként is imádja az összejöveteleket, szóval biztos, hogy tetszene neki – tette hozzá az anya, aki szerint mint minden gyermek, Zsombi is nagyon élvezi a karácsonyi készülődést.

Nagy reményeik vannak

– Ha lehetne egy karácsonyi kívánságom, akkor annyit szeretnék, hogy Zsombi csontsűrűség-gyógyszere beváljon, és még jobban beinduljon a mozgásfejlődése. Szeretnénk látni, hogy gépek nélkül is áll, és hiszünk benne, hogy hamarosan néhány lépést is meg tud majd tenni. A következő év a remények éve lesz, bízom benne, hogy ez mind összejön – fogalmazott Szabina.

Az anyuka azt is elárulta, idén a Jézuska egy új tablettel lepi meg a kisfiút, ugyanis a régin már akadozik a kedvenc játéka, a Bogyó és Babóca.

– Idén nem sok apróságot kap, hanem egy nagy ajándékot. A mamáék és a rokonok amúgy is elhalmozzák mindig ajándékokkal, valószínűleg ez most is így lesz – nevetett az édesanya.