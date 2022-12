Nem éli meg a karácsonyt a benzinárstop?

Nagyobb a baj Százhalombattán, mint gondolták, elúszott a Dunai Finomító péntekre tervezett üzembe helyezése - írja a Világgazdaság.

Újabb, immáron a második hibára bukkantak a Mol százhalombattai finomítójában, a Dunai Finomítóban (DuFi) értesült a Világgazdaság hiteles forrásokból.

A finomítóban nyomáspróbát végeztek és eközben újabb csőrepedést tártak fel. Ez – pláne a jelenlegi helyzetben – súlyos probléma, mert azt vonja maga után, hogy a finomító üzembe helyezése nem lehetséges, amíg a hiba fennáll.

Információik szerint az eset miatt a százhalombattai finomító újra indítását három nappal elhalasztotta a Mol az eredeti tervekhez képest.

VAGYIS ADDIG A FINOMÍTÓ TOVÁBB ÁLL, ILLETVE RÉSZLEGES, LEGFELJEBB 50–55 SZÁZALÉKOS KAPACITÁSSAL MŰKÖDIK. HA A HELYZET VÁLTOZATLAN MARAD, AKKOR AKÁR MÁR DECEMBERBEN SZÜKSÉGESSÉ VÁLHAT A 480 FORINTOS HATÓSÁGI ÁR FELÜLVIZSGÁLATA.

A százhalombattai finomítóban lényegében a nyár közepe óta tovább nem halasztható karbantartás zajlik. Nem kis projektről van szó, a Mol történetének legkiterjedtebb nagyszervizét bonyolítja. Ez két ütemben valósult volna meg. Az elsőben július 31. és szeptember 18. között a DuFi több üzemében is egyszerre végezték el az időszakos, ütemezett karbantartást, ami a százhalombattai finomító berendezéseinek biztonságos üzemmenetét, illetve élettartam-növelését szolgálta. A második ütem október elején indult, ennek során további üzemek nagyjavítását végzik el. Ezzel kapcsolatban arról volt szó, hogy már október végén a végére érhet a folyamat, ami után a százhalombattai üzem 100 százalékos kapacitással működik majd.

Csakhogy a folyamat során műszaki hiba történt, ekkor fedezték fel az első csőrepedést. Ezt hegeszteni kellett, ami hosszabb időt vehetett igénybe, mert az új dátumot csak majdnem három héttel későbbre, december 2-re tűzték ki. Időközben derült fény a második csőrepedésre, amelynek javításával kapcsolatban forrásaink inkább szkeptikusan fogalmaztak arról, hogy az valóban belefér három napba. Azt is jelezték, hogy a történtek fényében nem zárható ki egy újabb hiba bekövetkezése sem.

Százhalombatta nélkül nem megy

Az üzem 1965-től finomítja a kőolajat, 1200 főt foglalkoztat, a kapacitása napi 165 ezer hordó. Ez évente 8,1 millió tonna olaj feldolgozását jelenti, amivel a százhalombattai komplexum a közép- és kelet-európai régió egyik legnagyobb finomítója.

TALÁN NEM KELL KÜLÖNÖSEBBEN MAGYARÁZNI, HOGY AZ ÜZEM KIESÉSE SÚLYOSAN ÉRINTI MAGYARORSZÁG ÜZEMANYAGELLÁTÁSÁT. EZ NORMÁL KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS ÍGY LENNE, DE A MOSTANI HÁBORÚS KÖRNYEZETBEN HATVÁNYOZOTTAN IGAZ.

Az egy éve bevezetett 480 forintos üzemanyagár hatékony kormányzati eszköznek bizonyult az általános drágulás elleni harcban. Ugyanakkor második körös hatásként lényegében felszámolta a Magyarországra irányuló üzemanyagimportot, mivel egy kereskedőnek sem éri meg az európai piaci árszinthez képest 150–250 forinttal olcsóbban ide értékesíteni. Így tulajdonképpen a belső kereslet kiszolgálása a Mol nyakába szakadt, ráadásul úgy, hogy közben a volumen brutálisan, 30-40 százalékkal megugrott.

EZ ELEVE KIFESZÍTETT RENDSZERT TEREMTETT, AMI VISZONT NAGYOBB ODAFIGYELÉSSEL EDDIG FENNTARTHATÓ VOLT AZ OLCSÓ OROSZ KŐOLAJNAK ÉS A DUFI KAPACITÁSAINAK BETUDHATÓAN.

Pénzügyileg viszont egyáltalán nem kell a Molért aggódni. Az általa feldolgozott orosz Ural Blend, az orosz exportminőségű kőolaj hordónként pillanatnyilag 23 dollárral olcsóbb, mint a Nyugat-Európában benchmarknak számító Brent. De volt ez már 37 dollár is. Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője a VG-nek korábban úgy kalkulált, hogy a 30 dollárral olcsóbb Uralon naponta 2,5 milliárd forintot nyer a Mol (az EBITDA-soron).

Kérdéses a hatósági ár fenntartása a hiba fennmaradása esetén

Nem babra megy a játék, hanem árstopra

Az már a nyári leállásnál is látszott, hogy Százhalombatta kiesése – megfejelve a régiós finomítókban bekövetkezett műszaki zavarokkal – a rendszerből masszív beavatkozást igényel. A kormány akkor meg is nyitotta a stratégiai készleteket, két döntésével 18 millió liter 95-ös benzin és 213 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el.

A NAPOKBAN A KABINET EGYÉRTELMŰVÉ TETTE, HOGY AZ OROSZORSZÁGBÓL ÉRKEZŐ KŐOLAJSZÁLLÍTÁS ZAVARTALANSÁGA MELLETT A SZÁZHALOMBATTAI FINOMÍTÓ FOLYAMATOS MŰKÖDÉSE IS SZÜKSÉGES A BENZINÁRSTOP JANUÁR UTÁNI FENNTARTÁSÁHOZ.

Előbbi is kérdéses, mert a jövő héttől élesednek a EU-s olajra vonatkozó szankciók, utóbbi viszont már hosszú hónapok óta nem adott. Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón ennél is direktebben fogalmazott. Emlékeztetett rá, hogy a kormány legutóbb december 31-ig hosszabbította meg az üzemanyagár-stopot, ugyanakkor most valóban aggasztó hírek érkeznek az ellátást illetően. „A Molnak kell döntenie, hogy képes-e ellátni az országot a szükséges üzemanyaggal, vagy sem. A kérdés, hogy meddig tudjuk biztosítani az ország benzin- és dízelellátását. Ha nincs elegendő benzin és gázolaj, akkor kell lépni" – húzta alá.

MINDEZEK ALAPJÁN ELMONDHATÓ, HOGY AZ ELMÚLT EGY ÉVBEN SOHA ENNYIRE KÖZEL MÉG NEM VOLT AZ A PONT, HOGY MEGSZÜLESSEN A DÖNTÉS A 480 FORINTOS HATÓSÁGI ÁR MEGSZÜNTETÉSÉRŐL.

Ha a finomító hétfőn sem indul újra, lehetséges, hogy a benzinárstop nem éli meg a karácsonyt.