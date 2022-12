Durva változás, kiderült, milyen oldalakat rejt el a Google előlünk

Amióta nagy tömegek használják az internetet, szinte azóta folyik a küzdelem az illegális tartalmak megosztása ellen. Nos, most épp ennek egy újabb, jelentős lépését tapasztalhatták meg a Google-felhasználók. Az eset különlegessége: a változást mindennemű csinnadratta nélkül, mondhatni fű alatt vezették be. De miről is van szó pontosan? Arról, hogy egyre több országban nem adja ki a találatok közt a Google kereső a különböző torrentoldalakat – még akkor sem, ha közvetlenül az adott kalózoldal nevére keresünk rá a világhálón.

A dánoknál már nem látszanak egyes keresési eredmények a Google-ben Fotó: PixieMe

Első körben Dániában, az Egyesült Királyságban, Norvégiában, továbbá Svédországban tűntek el a kalóztartalmakat (illegális film-, sorozat- és zeneletöltéseket) biztosító oldalak a találati listából, de hamarosan Litvániában is bevezetik a korlátozást – írja az Origo a TorrentFreak alapján. Sejthető, hogy később más országok is sorra kerülnek, így talán Magyarország is. Kérdéses azonban, mennyire fogja ez majd visszaszorítani az ehhez hasonló tartalmak terjedését, tekintve, hogy azért léteznek más keresőmotorok is a neten.