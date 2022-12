Figyelmeztet a Google, rendkívüli veszélyben vannak, akik ezt a böngészőt használják

Azt sajnos eddig is lehetett tudni, hogy a Google Chrome nem csak a világ legelerjedtebb, legtöbbet használt, de ezzel párhuzamosan a legtöbb biztonsági réssel "megáldott", legtöbbet támadott böngészője is. Az atlasVPN idei összesítése szerint 2022 januárja és októbere közt 303 biztonsági rést azonosítottak itt, míg az "ezüstérmes" Firefoxban ez a szám csak 117 volt, a harmadik helyezett Microsoft Edge-ben pedig 103. Ráadásul hiába vezette be a keresőóriás a biztonságos böngészés funkciót, ezt sokan nem használják, így komoly veszélyeknek vannak kitéve. Pláne most.

Frissítsd a böngésződet, vagy inkább cseréld le! Fotó: PixieMe

Annak ellenére, hogy épp a közelmúltban adtak ki frissítést a Chrome böngészőhöz, amiben 28 korábbi biztonsági rést foltoztak be, most kénytelenek voltak egy újabbat megjelentetni egy igencsak nagy rés miatt. Kiderült ugyanis, hogy egy olyan biztonsági hibát találtak, amit nem csak rendkívül súlyosnak kategorizáltak be, de olyannyira félnek tőle, hogy eddig ki sem adtak róla semmilyen információt, így magát a létezését is titkolták, amíg a kijavítására szolgáló frissítés meg nem érkezett. De ez nem minden: még most sem fognak róla részleteket elárulni egészen addig, amíg elég sokan le nem töltik a nevezett frissítést – írja a Mirror.

Annyi bizonyos: a biztonsági rést kihasználva a hackerek könnyedén átvehetik a böngészőnkön keresztül a gépünk irányítását, azaz jobb, ha mindenki minél előbb frissít mind mobilon, mind a számítógépén!