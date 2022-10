Komoly veszélyben vagy, ha még mindig ezt a böngészőt használod

Ha a böngészőnk nincs biztonságban, semmink sincs biztonságban. A XXI. század embere – ezt aligha kell magyarázni! – digitálisan éli az életét: online vásárolunk, fizetjük be a számláinkat, levelezünk, ápoljuk a kapcsolatainkat a közösségi oldalakon, dolgozunk. A hozzáférést pedig vagy dedikált programok, vagy a böngészőnk biztosítja. Nem véletlen hát, ha ez utóbbi a hackerek kedvelt célpontja. De vajon melyik a legmegbízhatóbb böngésző, és melyik a legkevésbé ajánlott biztonsági szempontból.

Ez a böngésző a legveszélyesebb

Az atlasVPN minden évben megvizsgálja, melyik böngésző "gyűjti be" a legtöbb vírust, illetve melyik a legtámadhatóbb. Listájukat természetesen idén is összeállították, és sajnos az "aranyérmes" (tegyük csak idézőjelbe, hiszen ebben a helyzetben nem épp hízelgő a dobogó legfelsőbb fokán állni) a Google Chrome lett: 2022 januárja és októbere közt 303 biztonsági rést azonosítottak itt. Ez a böngésző az összesített (nem éves bontású) lista vezetője is 3159, hackerek által kihasználható hibával. Természetesen ezen lyukak többségét a fejlesztők a frissítésekkel már betömték, de sajnos folyamatosan keletkeznek újak is, mint azt az idei év is mutatja. Ez egyébként a legnépszerűbb böngésző is: világviszonylatban 65,7, Magyarországon 71,1 százaléka a felhasználóknak ezt választja.

A Firefox lett a második, itt 117, a Microsoft Edge-ben 103 hibát, támadási lehetőséget azonosítottak idén. A Safari a negyedik helyen 26-tal áll, az Opera böngészőnél pedig idén nem találtak semmilyen támadható felületet. Természetesen minél többen használnak egy böngészőt, annál kecsegtetőbb a hackerek számára is, ugyanakkor egy ilyen böngészőnek a támogatottsága is nagyobb. Ilyen szempontból a Safari lehet a befutó, mivel népszerűségben a második helyen áll 18 százalékkal, míg a biztonságosabbnak ható Opera csak a hatodik legnépszerűbb: az emberek mindössze 2 százaléka választja.